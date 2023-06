Raaseporin jäähallin toiminta jatkuu – yhtiö vältti konkurssin 25 000 euron avustuksella

Erittäin vaikeaan tilanteeseen viime vuonna joutunut Raaseporin jäähalliyhtiö on saanut ainakin hetkellisen helpotuksen talousongelmiinsa Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön myöntämällä 25 000 euron avustuksella. Halliyhtiö voi maksaa sillä menneen toimintakauden viimeiset laskut.

Ongelmiin on haettu ratkaisua jo viime syksystä saakka ja yhtiön tulevaisuuden turvaavia päätöksiä on odotettu kauan. Säätiön avustus tulikin ns. kreivin aikaan. Vaihtoehto olisi ollut halliyhtiön hakeminen konkurssiin.

-Olemme pirun kiitollisia tästä summasta, vaikka se ei tämän suurempi olekaan. Tämä riittää nippa nappa maksamattomiin laskuihin, ja mikä tärkeintä, se tarkoittaa myös, että tulevalla kaudella toimintaa päästään jatkamaan hallissa normaalisti, halliyhtiön puheenjohtaja Jan Lindholm sanoo.

Tästä iloitsee luonnollisesti myös Ice Team Raseborgin puheenjohtaja Jan Engblom.

-Avustuspäätös oli todella odotettu ja erittäin hieno asia meille, hän kommentoi.

Useamman tekijän summa

Viime vuoden talvella äkillisesti noussut energian hinta ja sen jälkeen myös korkojen nousu ovat rasittaneet yhtiön taloutta.

-Maailmantilanteen takia energian hinta moninkertaistui ja korot nousivat nopeasti tasolle, jossa ne eivät ole olleet aiemmin jäähallin toiminnan aikana. Tämä aiheutti yhtiölle taloudellisen kriisin, jonka kanssa olemme taistelleet koko kauden, Lindholm sanoo.

Nyt energian markkinahinnat ovat tasaantuneet, ja sen lisäksi hallissa on tehty hänen mukaansa toimenpiteitä energiakustannusten vähentämiseksi.

-Kun myös pankki on tullut vastaan, toiminta voi jatkua normaalisti kaudella 2023-2024. Tämä on tärkeätä, jotta 10 vuoden aikana rakennettu junioritoiminta ei valu hukkaan, vaan lapset ja nuoret voivat luistella Raaseporissa myös tulevaisuudessa, Lindholm sanoo.

Kaupungin pitää nostaa

Jäähalliyhtiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus umpeutui vuoden 2023 alussa. Kaupunki on myöntänyt jäähallille 50 000 euron avustuksen vuosittain. Sen avulla on voitu tarjota edullisempia jääaikoja kouluille ja päiväkodeille.

-Uudesta sopimuksesta on neuvoteltu vasta alustavasti, koska tilanne on ollut erittäin epävarma yhtiön kannalta. Asia viedään nyt loppuun syksyn aikana. Yhteistyösopimuksen jatkaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että kaupungin on nostettava tasoaan, sillä nykyisillä avustuksilla se on saanut enemmän kuin mihin summa oikeasti riittäisi, Lindholm sanoo.

Halliyhtiöllä on lainaa vielä reilusti toista miljoonaa euroa, joten korkojen nousulla on ollut merkittävä vaikutus sen talouteen. Jäähalli avattiin Karjaalla marraskuussa 2012. Sen rakentaminen maksoi noin 3,6 miljoonaa euroa. Hinta oli 0,6 miljoonaa euroa arvioitua kalliimpi. Hankkeeseen oli myös otettava lainaa tuplasti aiottua enemmän, kaksi miljoonaa euroa, koska sponsorihankinta jäi tavoitteesta.