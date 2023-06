Kotimainen luomulammas on muutakin kuin juhlapöydän herkku

Suomalainen lampaankasvatus on luomuruokatuotannon edelläkävijä. Pro Luomu ry. tiedottaa lampaanlihan tuotannosta luonnonmukaisesti tuotetun osuuden olevan jopa 24 prosenttia, kun vastaava prosentti lihantuotannossa kokonaisuudessaan on noin yksi prosentti.

Raaseporilainen lampuri Emmi Nurmi kertoo luomun olevan luonteva valinta. Pääsiäinen on perinteisesti myyntipiikki lampaanlihan tuottajilla ja myös jouluna lihaa myydään paljon. Nurmi muistuttaa, että lampaanliha sopii moneen ruokaan, eikä vain juhlapöytään.

