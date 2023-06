Oliver Helander heitti huippusarjan mielimittelössään

Nuorempana visusti pystyssä pysynyt Helander syöksyy nykyään heittojensa perään vauhdikkaasti, mutta usein hallitusti. Tässä hän taiteilee PNG-kisan toisen kierroksen suorituksessa viivan tuntumassa.

Paavo Nurmi Games -yleisurheilujuhlan ja Oliver Helanderin välillä on kiistatonta kemiaa, joka saa karjaalaislähtöisen keihäänheittäjän ankarat atomit yhdistymään mittaviksi molekyyleiksi.

Helander humautti Turussa tiistaina yli 13 000 katsojan riemuksi miesten mittelön kakkoseksi uransa kolmanneksi komeimmalla tuloksella 87.32. Viime vuonna hän voitti kilpailun ennätyskaarellaan 89.83.

-Tämä on paras Suomessa pidettävä kilpailu, jollaisia saisi olla enemmänkin. Yleisö elää hienosti mukana ja sytyttää. Nopea mondo-alustakin toimii hyvin. Keppi lentää näköjään pitkälle kummastakin päästä kenttää, Oliver totesi.

Viime vuonna kiskottiin takakaarteessa, tällä kerralla suotuisiin tuuliin etukaarteessa. Helander säväytti sarjallaan, jossa kolme räppäisyä riensi yli 85 metriä, yksi 83 metriin ja vielä yksi mokoma 82,5 metrin paikkeille. Ainoastaan kolmannen kierroksen heitto epäonnistui ja meni yliastutuksi.

-En ole koskaan heittänyt näin tasaisen hyvää sarjaa. Monesti on tullut yksi kova heitto ja muut ovat olleet vaisumpia. Otan mieluummin tällaisen sarjan kuin sellaisen, missä on yksi tosi pitkä kaari ja muutoin heikkoa. Paitsi jos se pitkä kaari alkaa ysillä, sitten valitsen sen sarjan, Helander hymähti.

IF Raseborgin kasvatti on tällä tahdilla matkalla himoitsemaansa 90 metrin kerhoon, sillä terveysmurheita ei ole ja tekniikkamurheita on saatu aisoihin. Toukokuussa Dohassa (ei tulosta) ja kesäkuun alussa Hengelossa (80.50) pakka ei vielä pysynyt kasassa, mutta Turussa tärähti.

Lisäksi Helanderille tuli toisessa kisassa perätysten ehjä kuuden heiton sarja, jotka ovat olleet viime vuosina harvassa.

Oliver Helander tuuletti Turussa uransa parasta kuuden heiton sarjaa.

-Heittoni lähtivät aiemmissa kisoissa poikittain vasemmalle, nyt sain suunnattua ne suoraan eteenpäin. En tiedä, teinkö mitään ihmeellisen paljon toisin, se on aika pienistä asioista kiinni. Sain täällä heti kärkeen hyvän tuloksen (82.99) ja on tärkeää, että kisa lähtee hyvin käyntiin. Minulla oli ennen kilpailua luottavainen olo ja nyt tuntuu siltä, että 90 metriä menee rikki tulevissa kisoissa, MM-rajan jo Turussa puhkaissut Oliver ennusti.

Tiistai-illan kisan voiton vei Tsekin Jakub Vadlech, joka sysäsi Helanderin valtaistuimelta maailman kärkituloksella 89.51.

-Toitotin viimeisen viikon sitä, että tulen voittamaan myös tämän vuoden kilpailun. Niin ei valitettavasti käynyt, mutta ei se suuresti harmita, Oliver totesi.

Vaasalaisasukin uran toiseksi paras rykäisy on edelleen Pietarsaaressa viisi vuotta sitten kohahduttanut 88.02, jolla hänet kruunattiin SFI-kisojen mestariksi.

-Heitossani on varmasti yhä paljon samaa kuin silloin, mutta en enää pysy pystyssä, vaan syöksyn heiton perään. Jollakin tavalla syöksyminen on tuonut enemmän varmuutta ja pysyn viivan takanakin paremmin, Oliver aprikoi.