Karjaa-Hanko -radalle kytketään sähköt kesäkuun lopussa

150 vuotta sitten valmistuneella Karjaan ja Hangon välisellä rataosalla koittaa pian historiallinen päivä, kun radan yläpuolelle rakennettuun johtoon kytketään sähkö. Ratajohto tulee jännitteelliseksi perjantaina kesäkuun 30. päivänä, Väylävirasto tiedottaa.

Urakka on osa Väyläviraston Hyvinkää-Hanko-radan sähköistys ja tasoristeyksien parantaminen -hanketta, jonka kerrotaan edenneen aikataulun mukaisesti.

Karjaan ja Hangon väliselle rataosuudelle on tehty radan sähköistykseen liittyviä asennus- ja muutostöitä kesästä 2021 alkaen. Osana asennustöitä rautatien varrelle on pystytetty sähköratapylväitä ja radan yläpuolelle on rakennettu sähköjunan kulkemisen mahdollistavat ratajohtorakenteet.

Sähköistysurakan työt jatkuvat Karjaan ja Hangon välillä edelleen ja urakan on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös Karjaan ja Hangon välisen henkilöjunaliikenteen korvaava linja-autoyhteys jatkuu vuoden loppuun saakka.

Hyvinkään ja Hangon välisen rataosan sähköistyksen ja turvallisuutta lisäävien tasoristeysten muutostöiden on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuonna 2024. Hankkeessa sähköistetään yksiraiteinen Hyvinkää-Hanko -rata 150 kilometrin matkalla ja samalla parannetaan yhteysvälin tasoristeyksien turvallisuutta.

Koko hankkeen kustannusarvio on 62 miljoonaa euroa, josta sähköistyksen osuus 46 miljoonaa euroa. Sähköistettävää raidetta on yhteensä 165 kilometriä.

Rautatiealueella luvatta liikkuminen on kielletty ja radan läheisyydessä on noudatettava aina erityistä varovaisuutta. Sähköradassa ja sen rakenteissa oleva suurjännite on hyvin voimakas ja rautatiellä asiattomasti liikkuminen on hengenvaarallista.

-Etenkin korkeiden erikoiskuljetusten kanssa tasoristeyksiä ylittäessä on huomioitava radan yläpuolella kulkeva jännitteellinen ajolanka. Ajolangan saa alittaa enintään 4,5 metriä korkealla kuljetuksella, projektipäällikkö Harri Sakki muistuttaa.