Suomen suurin yleisötapahtuma lauantaina

Lauantaina järjestettävässä Avoimet kylät -teemapäivässä on mukana yli 600 tapahtumaa. Niihin lukeutuu jälleen myös Pohjan päivä, joka tarjoaa monenlaista ja monipuolista ohjelmaa. (Arkistokuva)

Valtakunnallinen Avoimet kylät -teemapäivä järjestetään tulevana lauantaina 10. kesäkuuta.

-Avoimet kylät on Suomen suurin yleisötapahtuma, sillä mukana on yli 600 tapahtumaa eri puolilla maata. Tapahtumapäivänä voi lähteä lähimatkailemaan kylille ja osallistua monipuolisiin tapahtumiin, Uudenmaan Kylät ry:n Anu Halme tiedottaa.

Kylillä on luvassa muun muassa musiikkiesityksiä, lähiruokaa, kirpputoreja, pomppulinnoja, teatteriesityksiä, poniratsastusta ja lettukestejä. Avoimetkylat.fi-verkkosivustolla on kartta, josta pääsee tutustumaan kaikkiin päivässä mukana oleviin tapahtumiin ja kyliin.

-Päivä on erinomainen tapa esitellä oman kylän toimintaa ja nostaa esille upeita kyliä. Monilla kylillä tämä on tärkeä perinne, joka toteutetaan yhdessä talkoilemalla ja on siten yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Päivä toimii monesti samalla kesän avauksena, jolloin vaihdetaan kuulumiset kyläläisten kesken, Uudenmaan Kylät ry:n toiminnanjohtaja Anu Nilsson sanoo.

Avoimet kylät -päivä järjestetään valtakunnallisesti jo yhdeksättä kertaa. Tavoitteena on lisätä kylämatkailua ja tuoda samalla esiin kylien monipuolista toimintaa.

Kylätapahtumia järjestetään lauantaina mm. Lappohjassa, Tammisaaressa, Pohjassa, Fiskarissa, Degerbyssä, Espoossa, Hyvinkäällä, Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Tuusulassa ja Vihdissä.