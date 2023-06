(Arkistokuva: L-U pelastuslaitos)

Pelastuslaitoksella ja sopimuspalokunnilla on riittänyt tehtävää maastopalojen sammuttamisessa. Hangossa ja Raaseporin seudulla syttyi neljän päivän aikana lauantaista tiistaihin peräti kuusi maastopaloa. Joidenkin syttymissyy on epäselvä, mutta osa niistä johtui Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan selkeästi ihmisen toiminnasta. Uudellamaalla on voimassa edelleen metsäpalovaroitus kuivuudesta johtuen.

Lue lisää näköislehdestä