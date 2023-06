IF Raseborg toivoo lisävoimia yleisurheilukentälle

Suomen Urheiluliiton uusi puheenjohtaja Riikka Pakarinen on ampaissut seurakierrokselle, jossa hän tutustuu yleisurheilun ruohonjuuritason toimintaan. Entinen estejuoksija ei ole ainakaan vielä kerennyt piipahtaa IF Raseborgin pakeilla, mutta seurassa toivotetaan Pakarinen lämpimästi tervetulleeksi.

Raaseporilaisrykmentissä tilanne on toiminnallisesti melko vakaa ja sijoitukset seurojen valtakunnallisissa pistekisoissa kelpo luokkaa, mutta huolenaiheitakin on.

