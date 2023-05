Kolmisointu tarjosi taas klassisen elämyksen kolmasluokkalaisille

Jo 10 vuotta sitten aloitetussa Kolmisointu-hankkeessa on tarjottu taas klassisen musiikin elämyksiä Raaseporin kolmasluokalaisille.

Konsertit järjestettiin Suomalaisen Kamariorkesterin ja kaupungin kulttuuritoimen yhteistyönä. Raaseporin kulttuurikasvatussuunnitelman mukaan Kolmisointu-ohjelman kohderyhmä on kaupungin kolmasluokkalaiset, joita on noin 300.

