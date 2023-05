Grönholm uudistuneella autolla MM-tittelijahtiin

Niclas Grönholm panee rallicrossin MM-sarjassa usvaa putkeen. (Kuva: Joerg Mitter/Red Bull)

Kahtena edellisenä kautena pronssipallille rallicrossin MM-sarjassa ajanut Niclas Grönholm aikoo kirkastaa mitalin värin alkavalla kaudella.

-Lähdemme ehdottomasti ajamaan mestaruudesta ja meillä on siihen paremmat eväät kuin viime vuonna, inkoolaiskuski tiivisti pelin hengen tiedotteessa.

Kausi alkaa tulevana viikonloppuna Portugalissa Montalegren radalla, missä Grönholm on voittanut sarjan kaksi edellistä MM-osakilpailua.

-Hyvä rata meille uuden kauden aloittamiseen, lähden taas hakemaan voittoa. Ensimmäinen tavoite on kuitenkin ajaa finaaliin ja katsoa sitten siellä, missä oikeasti vauhdillisesti menemme. Ykkösvastustajamme on hallitseva mestari Johan Kristoffersson, joka on ollut testeissä erittäin nopea. Hän on aikojen perusteella yhä muita edellä, mutta muutoin voimasuhteet vaikuttavat olevan aika lailla ennallaan, Grönholm sanoi.

CE Dealer Teamin inkoolaiskuskin odotukset ovat korkealla uuden kauden kynnyksellä. (Kuva: Joerg Mitter/Red Bull)

CE Dealer Teamin kuljettaja on tyytyväinen PWR RX1e -täyssähköautonsa uudistuksiin. RX-luokan autot kilpailevat samalla sähkö- ja akkusarjalla, jonka toimittaja Kreisel Electric toteutti ohjelmistoon kaivattuja päivityksiä. Myös menopelin väritys meni uusiksi.

-Voimanhallintaa ja vetosuhdetta kontrolloiva uusi ohjelmisto auttaa paljon. Ajettavuus on nyt enemmän nelivetoautomaisempi ja myös nopeutta on tullut lisää. Auto sopii paremmin käteen ja on ihan erilainen kuin vuosi sitten, Grönholm kiitteli.

MM-sarjan tiimit osallistuivat viime viikonloppuna Portugalissa yhteiseen testitapahtumaan, joka oli ainoa sääntöjen sallima virallinen testi ennen kauden käynnistymistä.

-Tiimimme toteutti autoon aika paljon muutoksia ja se tuntui hyvältä. Kun omatoiminen testaaminen on kielletty, niin kaikki muutokset ovat lähinnä kokeiluja, joiden toimivuus nähtiin vasta viime viikonloppuna. MM-kalenterissa on viime vuoteen verrattuna melko paljon uusia kisoja, mikä asettaa tiimeille ison haasteen rakentaa sähköauto uusille radoille sopivaksi. Itse olen Kiinan osakilpailua lukuun ottamatta päässyt ajamaan kaikilla radoilla aiemmin, Grönholm kertoi.

Portugalin jälkeen kiertue jatkuu kesäkuussa Norjassa ja heinäkuussa Ruotsissa. Marraskuun päätösosakilpailu käydään Hongkongissa.