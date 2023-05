BK tyrmäysvoitolla käsipallokultaan

BK juhli Riihimäellä mestaruutta yhdessä karjaalaiskannattajien kanssa.

Riihimäellä rehvasteltiin riihikuivaa raaseporilaisrytkettä, kun BK-46 hurjasteli sensaatiomaisesti miesten käsipallomestariksi. Kotivoittojen kyllästämässä finaalisarjassa saatiin viidennessä ja ratkaisevassa ottelussa viimeisen päälle vierasmyllytys BK:n ajettua vauhdilla Cocksin yli maalein 26-34 (15-21). Seurahistorian 22. titteli oli epätodennäköisimmästä päästä, sillä tappioitta läpi kauden pelannut Cocks lähti finaalisarjaan suurena suosikkina. Altavastaajan asema kuitenkin puki BK:ta ja suosikin viitta kävi Cocksille raskaaksi.

Kyllä, me teimme sen! Robin Sjöman iloitsi BK:n urotekoa poikansa kanssa.

-Pidin tästä asetelmasta ja olin varma, että pelaajamme kyllä astuvat näissä peleissä esiin. Runkosarja on yksi juttu, mutta finaalisarja kokonaan toinen. Me nostimme tasoamme ja Cocksin taso notkahti. Olimme oikeastaan neljässä pelissä viidestä parempi joukkue ja sama päti maalivahtipeliin. Suurin yksittäinen ero kauden aiempiin kohtaamisiin oli siinä, että Miksu oli vain niin paljon parempi, totesi valmentaja Andreas Rönnberg. Siinä missä Cocksin maalivahdit sukelsivat syvyyksiin, nousi viidennessä pelissä 19 torjuntaa huhkinut Miksu Heinonen taivaisiin.

-Olen kevään mittaan löytänyt paremman rytmin ja keskittymisen. Minun lisäkseni tässä joukkueessa on monia muitakin, jotka eivät runkosarjassa tai jatkosarjassa vielä syty tosissaan pelaamaan, mutta pistävät parastaan sitten, kun oikeasti pelataan jostain. Onhan se hienoa päihittää karjaalaispoikien joukkueella tuollainen ammattilaisjengi, Miksu sanoi. Viides ottelu lähti saman tien vyörymään BK:n suuntaan ja 13 häkkiä höyrynneen Nico Rönnbergin johdolla joukkue latoi jo avausjaksolla pähkähullut 21 maalia.

Nico Rönnbergin maalit siivittivät karjaalaiset karkumatkalle. Cocks-kapteeni Teemu Tamminen joutui ihmettelemään maailman menoa.

-Saimme sen alun, jonka tarvitsimme. Tiesimme, että Cocksille tulee tappiotilanteessa hätä käteen eikä heidän pelinsä pysy niin hyvin kasassa. Heillä on hyviä yksilöitä, mutta meille kirkastui se ajatus, että meillä on parempi joukkue. Ensimmäisen finaalipelin jälkeen tiesimme, että meillä on kaikki mahdollisuudet voittaa, Miska Henriksson totesi. Hän sai finaalisarjan aikana osumaa päähän, haaroväliin ja vielä viitospelin lopussa kylkeen, kun Piotr Rybski kimmastui huitomaan kyynärpäällä.

-Pääsimme aika hyvin heidän ihonsa alle ja sarjan aikana tuli paljon epäurheilijamaisia juttuja, joita en tajua lainkaan. Senkin takia on niin makeaa voittaa, Cocks ei tuollaisella pelillä olisi mestaruutta ansainnut, Miska sanoi. BK suorastaan purjehti viime kaudella mestariksi, mutta päättyneellä kaudella oli monia mutkia matkassa.

Cocksin kovat ulkomaalaisvahvistukset painuivat polvilleen BK:n käsittelyssä. Miska Henriksson kellisti Edson Imaren lattiaan.

-Aikamoinen matka se olikin. Tuli loukkaantumisia, jatkosarjan tappioputki, välierissäkin ensimmäisen pelin tappio Granille… tämä mestaruus on tullut kovan taistelun jälkeen, Sebastian Säkkinen huokaili.

-Pelimme näytti kauden aikana välillä aika huonolta ja sen takia olenkin tästä porukasta niin ylpeä, että pääsimme kuitenkin kaiken jälkeen tähän pisteeseen, valmentaja Rönnberg totesi. Vaikka finaalisarjan kotitaika lopulta raukesikin, niin viidennestä pelistä tuli karjaalaiskannattajien mahtavan meiningin myötä kuin BK:n kotipeli.

-Olihan niitä riihimäkeläisiäkin katsomossa, mutta jotenkin kumman vähän heidän äänensä kuului. Veimme peliä kentällä ja katsomossa, Heinonen myhäili.

-Fanimme olivat taas kerran aivan huikeita. Ilman heidän tukeaan emme olisi voittaneet tätä peliä, Rönnberg kiitteli.