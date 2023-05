Kotivetoiset käsipallofinaalit saavat arvoisensa huipennuksen

Jac Karlsson heitti keskiviikkona kolme maalia ja syötti lukuisia. Tässä lähtee laaki Pavel Dudan nenän edestä. Vanhat joukkuetoverit Nico Rönnberg ja Teemu Tamminen ovat olleet finaalisarjassa monesti napit vastakkain. Tamminen pysäytti tämän Nicon yrityksen, mutta hölmöili myöhemmin itsensä suihkuun.

Oma koti oli jälleen kullan kallis, kun BK-46 maksoi miesten SM-käsipallon finaaleissa potut pottuina Cocksille.

Kolmannen kamppailun Riihimäellä mennen tullen hävinnyt BK päihitti kukkoilijat neljännessä nokkapokassa Karjaalla heikun keikun 36-29 (19-16). Voitot ovat 2-2 ja ratkaiseva viides vääntö käydään tänä lauantaina alkuiltapäivästä Riihimäellä.

Kutkuttavaa kiihkeyttä

Keskiviikon koitos veti urheiluhalliin vielä enemmän väkeä kuin toiseen taistoon viikkoa aiemmin (1 106) ja meininki oli vähintään yhtä hulvaton.

-Ei tällaisen yleisön edessä vain voi hävitä, laituri Janne Korpimäki hehkutti.

Karjaalla pelatut finaaliottelut ovat olleet kiihkeydessään ja kihelmöivyydessään parasta suomalaista käsipalloviihdettä miesmuistiin. Kutkuttavat kamppailut ovat samalla pyyhkineet pois mielestä tylsyyteen ajaneet runkosarjarääppiäiset.

-Tällaisten otteluiden takia pelaamme käsipalloa. Nämä ovat tiukkoja, kovia ja tunteikkaita pelejä, joiden aikana yleisökin elää mukana niin hyvin, että kentällä on vaikeaa saada ääntänsä kuuluviin. Tämän vuoksi olemme jaksaneet paiskia hommia monta kuukautta, kapteeni Jac Karlsson kertoi.

BK-46 nautti kotikentästään täysin rinnoin ja räiski riksulaisten rysään palloja liukuhihnalta. Ennen finaaleja Cocksin verkkoon oli tehty tällä kaudella vain kerran yli 30 maalia, mutta näissä kahdessa koitoksessa tuo virstanpylväs oli paperia. Välillä vaikutti siltä, että yleisö olisi todellakin ollut isännille se kuuluisa ylimääräinen pelaaja.

-Eihän tällaisesta tunnelmasta voi kuin nauttia ja antaa parastaan. Kotiyleisön kannustus tuo peliin sitä pientä ekstraa, sentteri Robin Sjöman kiitteli.

Hurmoksellinen joukkuepanos

Neljästi viivalta osunut Sjöman oli vain yksi monista BK:n onnistujista, joita tuntui lentävän sisään ovista ja ikkunoista. Täyttä höyryä alusta loppuun paahtanut Miska Henriksson pelasi kenties yhden elämänsä otteluista, kun taas Korpimäki ja tärkeitä rankkareita kylmänviileästi pussittanut Oliver Nordlund toivat penkiltä tehoja.

Edellisessä kotipelissä poskettomat 18 maalia tehnyt Nico Rönnberg oli nyt enemmän osa hurmoksellista joukkuepanosta. Kirsikaksi kakun päälle lyötiin maalivahti Miksu Heinonen huikaisevalla 20 torjunnan iltapuhteella.

-Tuntuu mahtavalta, kun kaikki ottavat vastuuta ja lyövät leimansa voittoon, syöttörulettia pyörittänyt Karlsson nyökytteli.

Toisella jaksolla irti päässyt Korpimäki oli yllättävin ukko, sillä olkapääleikkauksessa käynyt peluri oli viimeksi nähty tositoimissa joulukuussa. Niin vain latoi Jonathan Roosin korvannut pikku-Korppari häkkejä kuin mikäkin monni.

-Kauteni piti oikeastaan olla jo ohi. Pelkästään pelaamaan pääseminen tuntui hyvältä ja sitten kun onnistuu tällaisessa pelissä vielä näin hyvin, niin onhan se todella hienoa, hän hykerteli.

Cocksilta toisella jaksolla henkiin herännyt Edson Imare piti vieraat pitkään neljän maalin päässä rimpuilemassa, mutta lopussa ryhti retkahti. Sebastian Säkkistä laidassa telonut Teemu Tamminen sai suoran punaisen kortin 45. minuutilla ja kotijoukkue vei pelin lopun maalein 11-6. Tamminen ujutti tökerösti viime tingassa jalkansa heittoon lähteneen Säkkisen ponnistavan jalan alle, jolloin tämä rojahti tuskissaan nilkkaansa pidellen lattiaan.

-En tiedä, oliko se hänen tähänastisista tekosistaan ilkein, sillä vuosien varrella on tullut kaikenlaista tälliä. Ei niitä voi pelätä tai alkaa varoa, vaan täytyy mennä täysillä. Kunhan en loukkaannu, niin hallitsen hermoni. Nilkka nyrjähti, mutta tämä ei tule pitämään minua pois kentältä lauantaina, Säkkinen sanoi.

Särkyykö kotitaika?

Lauantaina jännitetään, särkyykö finaalisarjan kotitaika. Cocksilla ei ollut Karjaalla pelissään samanlaista kärsivällisyyttä ja kuria kuin kotonaan, ja joukkueen puolustus ja maalivahdit murenivat paineen alla. BK on puolestaan pelannut kotihallissaan kovemmalla sykkeellä, paremmalla jaksamisella ja tehokkaammin kuin vieraissa.

Cocks ei ole saanut Riihimäellä yhtä selvää lisäpotkua peliinsä kuin BK Karjaalla, mutta polkkapoikien epävarmemmat otteet kukkokartanossa ovat kääntäneet vaakakuppia kantahämäläisille. BK:ssa ei kuitenkaan mielletä asetelmaa täysin Cocksia suosivaksi.

-Pelasimme ensimmäisessä ottelussa hyvin ja hävisimme sen vasta viime hetkillä. Kolmannessa pelissä lukemat olivat ehkä selvät, mutta loimme ihan riittävästi hyviä tekopaikkoja, joista vain viimeistelimme huonosti. Tämä voitto lisää itseluottamusta viidenteen peliin, Korpimäki tuumi.

Hyvä alku näyttelee keskeistä roolia, sillä molemmissa kotipeleissä (3-0 ja 4-0) salamastartti on ruokkinut energistä menoa. Myös ensimmäisessä Riihimäen rastissa lähtö oli hyvä (1-4), kun taas viime lauantain tappiopelissä BK ei koskaan toipunut alun kangertelusta (3-1).

-Meidän pitää saada lauantain otteluun yhtä hyvä startti kuin tänään, sillä se järkyttää Cocksin peliä ja vie meitä heti oikeaan suuntaan. Pienet ratkaisevat yksityiskohdat on viilattava kuntoon. Päästimme tänäänkin Cocksin helppojen virheiden takia takaisin peliin ja ne täytyy vain karsia pois. Viidennessä pelissä kaikki on mahdollista, Karlsson totesi.

Eräs asianhaara on sekin, että Riihimäen peleistä on siirrytty Karjaan kamppailuihin kolmella lepopäivällä, kun taas toisin päin on raapaistu kahdella huilipäivällä. Paljon vastuuta kantaville avainpelaajille yksikin päivä lisää palautteluun tekee eetvarttia.

-Kaltaiseni konkari ottaisi mieluusti yhden lisäpäivän lepoa ennen viidettä peliä, mutta ei sillä tässä vaiheessa ole enää niin väliä. Kautta on jäljellä yksi ottelu ja siinä jätetään kentälle aivan kaikki, mitä kropasta irtoaa, Karlsson sanoi.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 6/13 (7 m 2/3), Miska Henriksson 6/7, Sebastian Säkkinen 5/9 (7 m 1/1), Robin Sjöman 4/5, Oliver Nordlund 4/5 (7 m 2/2), Janne Korpimäki 4/4, Jac Karlsson 3/6, Igor Skyba 3/5, Linus Sjöman 1/4, Miksu Heinonen 0/1.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (60 min.) 20 torjuntaa.

Jäähyt: Skyba 2 x 2 min, Rönnberg 2 min. Maalit Cocksille 3-1.

Pallonmenetykset: 8.

Cocksin parhaat: Edson Imare 7/12, Luka Brkljacic 6/11 (7 m 4/4), Teemu Tamminen 5/6, Pavel Duda 3/12. Maalivahdit Nicolas Gauthier (18 min.) 3 torjuntaa, Dmytro Kholmov (42 min.) 7. Jäähyt 4 x 2 min + Tamminen suora punainen kortti (maalit BK:lle 8-4), pallonmenetykset 12.