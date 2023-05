Kolmen valokuvaajan yhteisnäyttelyn teemana valo

Kolmen valokuvaajan teoksiin mahtuu monenlaisia valoon liittyviä oivalluksia. Kuvassa vasemmalta Harry Santamäen, Tapio Kekkosen ja Reijo Toivasen ottamat valokuvat.

”Pitkän talven jälkeen me kaikki ymmärrämme valon merkityksen”

Hangon kaupungintalon galleriassa on nähtävillä kolmen valokuvaajan yhteisnäyttely Valoa kuvissa. Tapio Kekkosen, Harry Santamäen ja Reijo Toivasen teoksia yhdistää ajatus valon kuvaamisesta.

Valokuvaajat toteavat, että vaikka suomen kielen sanassa valokuva esiintyy valo, usein kuvaustilanteessa käy niin, että kuvaaja kiinnittää huomion vain itse kohteeseen ja tapahtumaan.

Näyttelyn ideana on, että valo itsessään voi olla teoksen aihe, ei ainoastaan tunnelmaa luova taustatekijä.

Kekkonen, Santamäki ja Toivanen toteavat, että pitkän talven jälkeen me kaikki ymmärrämme valon merkityksen. Kirkkaina kevätpäivinä auringon valolla on arvo sinänsä kaduilla, puistoissa, rannoilla ja jopa sisätiloissa.

Meren ja kaupunkien valoa

Hankolaisen Tapio Kekkosen kuvissa toistuvat meri- ja rantanäkymät ja niistä nauttivat ihmiset. Kekkonen on tutkinut ja kuvannut Hangon valoa jo kymmeniä vuosia.

-Valo tuo ihmisiin iloa, ja iloiset ihmiset puolestaan luovat valoa ympärilleen. Moni muuttaa Hankoon ja haluaa asua täällä, koska meidän valomme on erilaista kuin missään muualla Suomessa, Kekkonen sanoo.

Hänen valokuvansa eivät kuitenkaan ole pelkkää auringonpaistetta, vaan mukaan mahtuu myös myrskyä, sumua ja kuunvaloa. Kekkosen kuvat näyttävät, miten erilaisia tunnelmia vaihtuva valo luo merelle ja Hangon rannoille.

Harry Santamäen kuvissa puolestaan nähdään enemmän kaupunkimaisemaa. Hän on ottanut kuvansa New Yorkissa, Helsingissä ja Hangossa. Santamäki kertoo käyttäneensä kuvatessaan pehmeäpiirtosuodatusta, joka luo kuvien valoisiin kohtiin pehmeän, miltei unenomaisen hohteen. Hän sanoo kuvaavansa mielellään kohteita, joita monet ovat nähneet, mutta harvat panneet merkille. Tuloksena on arkipäiväisistä näkymiä, joissa kuitenkin vallitsee jotenkin epätodellinen tunnelma. Santamäki on lisännyt kuviinsa kellertävän seepiavärityksen, mikä luo niihin vanhanaikaisen ja nostalgisen sävyn.

Kuvia Lapista Namibiaan

Italiassa asuva Reijo Toivanen on valokuvannut ympäri maailmaa. Hän on ikuistanut monenlaisia valoilmiöitä aina Lapin revontulista linnunradan hohteeseen Namibian suolajärvillä. Toivasen kuvissa nähdään myös ihmisen tuottamia valoja, kuten toscanalaisen kylän illassa hohtavia ikkunoita.

Kuvillaan Toivanen pyrkii välittämään tunnelmia ja kertomaan tarinaa. Toivanen on myös julkaissut vaimonsa kanssa kaksi matkakirjaa, joissa hän kertoo kuvillaan elämästä Italiassa ja matkoista Etelä-Amerikassa.

Valokuvien lisäksi näyttelyssä on esillä tekstiilitaiteilija Kaija Rautiaisen kangaspuilla kutoma kuva, jonka aiheena on New Yorkin metroon paistava valo. Teos on hämmästyttävän valokuvamainen, ja kuvan joukkoon kudotut metallilangat luovat valoon hopeisen hohteen.

Näyttely on esillä kaupungintalon galleriassa toukokuun 23. päivään asti. -Adrian Sundberg