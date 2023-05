Mielen maltti ja Rönnbergin valtti toivat BK:n tasoihin

Päät kylminä ja maalisyöppönsä käden kuumana pitänyt BK-46 tasasi puntit miesten SM-käsipallon finaalisarjassa. Keskiviikkoon asti tappioitta koko kauden pelannut Riihimäen Cocks meni kuin menikin kumoon ja kupsahti Karjaalla lukemin 37-31 (14-12).

Voitot ovat nyut 1-1 ja paras viidestä -sarja jatkuu lauantaina Riihimäellä. Samalla varmistui, että Raaseporissa ruhjotaan keväällä vielä yksi ottelu, eli neljäs nahina tulevana keskiviikkona.

Mieletön meininki

Väenpaljoudesta pullistuneessa urheiluhallissa elämöi yli tuhat katsojaa, eikä näin paljon väkeä ole paikalla ollutkaan vuodesta 2006 pidetyn kirjanpidon jälkeen.

Karjaan urheiluhalliin pakkautui yli tuhat henkeä, jotka ottivat ilon irti suosikkiensa voitosta.

Tuhannen tulimmaisena tuuletti myös Nico Rönnberg, joka järjesti lähes ennennäkemättömän yhden miehen näytöksen. 18 maalin iltapuhde finaalipeleissä on harvinaista herkkua ja käsipalloliiton toiminnanjohtajan Päivi Mitrusen valistunut veikkaus oli, että moista on ”tuskin koskaan” tapahtunut.

Ensimmäisen pelin lievästä tahmeudesta (heitot 8/20) ja loppuhetkien happamista käänteistä tulistunut Rönnberg kietoi Cocksin pikkusormensa ympärille. Puolet osumista syntyi kauempaa, ensin liki 10 metristä, sitten kahdeksan metrin paikkeilta ja vielä seiskametrisenkin havinoilta siinä vaiheessa, kun jo 16 rysää riehuneen Rönnbergin sallittiin sipsutella paraatipaikalle.

Selän takaa riuhdotut heitot läpimurroissa ovat jo tuttuja, mutta nyt Nico kaivoi arsenaalistaan suoraan juoksusta kahdeksasta metristä selän takaa viuhuneen vedon, joka jätti Cocks-vahti Nicolas Gauthierin hölmistyksen valtaan. Maaliensa lisäksi hän viljeli viivalle syöttöjä, jotka johtivat rankkareihin ja jäähyihin.

-Kun Nico on tuolla tuulella, niin häntä ei pysäytä kukaan, päävalmentaja Andreas Rönnberg tiivisti pikkuveljen panoksen.

Yksi pelaaja kuormasi hyökkäyspäässä jättimäisen vastuun, mutta laituri Sebastian Säkkinen kohautteli sille olkapäitään.

Ensimmäisen ottelun hahmo Edson Imare kohtasi Karjaalla kovempaa vastarintaa. Miska Henriksson ja Jac Karlsson mutkistivat ranskalaisen menoa.

-Se on Nico. Hän inhoaa häviämistä ja Riihimäen pelin jälkeen tiesi, että hän tulee olemaan tänään täydessä latingissa. Nicon osaaminen on meille iso vahvuus ja meidän pitääkin käyttää sitä hyväksi. Jos Cocks olisi ottanut hänet tiukemmin kiinni, niin olimme valmiita reagoimaan siihen, Säkkinen tuumi.

Cocksin työkalulaatikko oli kuitenkin tyhjä, eikä vieraiden parhaana palkittu Piotr Rybskikään voinut kuin levitellä käsiään.

-Emme vain saaneet Nicoon mitään otetta. Viime kaudellakin oli yksi samanlainen peli, kun hän teki jatkosarjassa meitä vastaan 18 maalia. Hänellä on paljon ratkaisuja eri tilanteisiin ja nyt hän teki vain oikeita ratkaisuja. Nicolla on erityistä hyökkäyspään taitoa, Rybski kommentoi.

Maalivahti Miksu Heinonen seurasi esitystä mielissään.

-Nicoa silti varmaankin harmittaa, ettei hän tehnyt 20 maalia, hän naurahti.

Miksu ei ollut siinä täysin väärässä, sillä Nico pureskeli pukukoppikäytävällä ohiheittojaan.

Jonathan Ekman syöksyi toisella jaksolla maalintekoon.

-Näin heti pelin jälkeen ensimmäisenä mielessä ovat ne heitot, jotka olisi pitänyt laittaa maaliin. Olisin voinut tehdä pari lisää. Onneksi kuitenkin voitimme ja voin tämän illan nauttia, hän totesi.

Jänne kesti

Kotijoukkue määräsi kakkospelissä tahdin ensimmäisen tapaan. Nyt ei tullut kuitenkaan lopussa lunta tupaan, vaan isännät hallitsivat tilanteen tappiin asti hienosti.

-Opimme ensimmäisen pelin virheistämme ja pidimme päät kylminä. Riihimäellä meille tuli lopussa kauhea stressi, mutta nyt ei sellaista ollut. Muutenhan tämä oli aika samanlainen peli kuin sekin, Säkkinen sanoi. BK:lle tuli toisella puoliskolla vain kaksi pallonmenetystä ja konkarit Rönnberg ja Jac Karlsson pitivät pelin näpeissään niin, että joukkue oli aina valmis vastaamaan Cocksin huutoon.

-Käsipallossa ja varsinkaan finaaleissa ei voi koskaan rentoutua. Huomasimme sen taas tänään, kun viiden maalin johto kutistui hetkessä kahteen. Pitää aina keskittyä täysillä seuraavaan tilanteeseen. Meillä oli nyt enemmän kärsivällisyyttä emmekä sortuneet hätäilyyn, Nico lausui.

Cocks piti pitkään paineen päällä ja kutitteli kolmen maalin päässä, mutta kotijoukkueen jänne ei katkennut.

Tuomaripeli ei herättänyt Karjaalla yhtä suurta keskustelua kuin viimeksi Riihimäellä. Mikael Lindroos selitti tilanteen Jac Karlssonille ja Teemu Tamminen kuunteli korvat höröllä.

-Pelasimme niin hyvin, että minusta tuntui siltä kuin olisimme johtaneet kymmenellä maalilla. En ollut missään vaiheessa huolissani, Heinonen sanoi.

Cocksilla menivät pasmat sekaisin muutenkin kuin Rönnbergin puolustamisessa. Pavel Duda katseli jälleen punaista korttia hölmöiltyään kuudessa minuutissa kolme jäähyä, joista viimeisessä hän harhaili istuntonsa jälkeen seitsemäntenä ulkopelaajana kentälle, vaikka maalivahti ei ollut enää penkillä. Avausottelun hahmo Edson Imare ajautui hankaliin heittoihin ja takareisivaivasta kärsinyt Luka Brkljacic huipensi vaisun iltansa paiskaamalla rankkarin pompun kautta yli tilanteessa 30-26.

-BK pelaa tällä hetkellä erittäin korkealla tasolla. Meidän pitää unohtaa tämä ottelu ja vastata heille paremmin lauantaina, Rybski totesi.

Polkkanutuista on todellakin purkautunut jotain, joka on jäänyt aiemmin kaudella piippuun.

-Kauden tärkeimmät pelit ovat menossa, tätä olemme odottaneet. Jo treeneissä näkee sen, että kaikilla on ihan erilainen ilme, Säkkinen vahvisti.

Tahdon asia

Kauden aiemmissa peleissä Cocks vei maalivahtitaiston melko selvästikin nimiinsä, mutta finaaleissa riksulaishäkkärit ovat tähän asti kyykänneet ja Heinonen on kohonnut kukkulan kuninkaaksi. Cocks ei toisessakaan mittelössä hurmannut kaukoheittotarkkuudellaan (9 m 5/16).

Sideharsoa päähänsä saanut Miska Henriksson ratsasti georgialaisorilla aamunkoittoon. Teimuraz Orjonikidze ei pystynyt hankolaista pysäyttämään.

-Puolustus iskee kovempaa vastaan ja itsekin olen ollut terävämpi. Tänään venyimme avausjaksolla mielestäni kauden parhaaseen puolustus- ja maalivahtipeliin, Miksu arveli.

Toinen puolisko lähti laukalle ja kehkeytyi maalintekokilpailuksi. Hyvästä esimerkistä käy Dudan ensimmäinen kaksiminuuttinen, joka päättyi kiivaan kuittailun jälkeen BK:n eduksi 4-3.

-Siinä oli sellainen pätkä, jonka aikana en ehtinyt oman hyökkäyksemme jälkeen edes kunnolla asettumaan maaliin, kun tuli jo heittoa kohti, Heinonen pyöritteli päätään.

Otteluille muotoutuu oma luonteensa ja seuraavassa väännössä on taas toisenlaiset erityispiirteet, mutta yksi asia on pysynyt tähän asti vakiona. BK on nimittäin ollut lähes koko ajan johtoasemassa, noin 12 minuuttia vaille täydet 120 minuuttia. Silti ottelusarja on tilanteessa 1-1.

-Sen pitäisi olla meille 2-0, Heinonen huokaisi.

BK toivoo, että isoja minuutteja huhkivat vastuunkantajat jaksavat painaa mahdolliseen viidenteen peliin asti. Jac Karlssonia kolottaa vähän joka paikasta ja hän poistui keskiviikkona hallista naama naarmuilla.

-Naarmut ovat voineet tulla oikeastaan mistä tilanteesta tahansa, näissä peleissä sattuu koko ajan jotain. Jaksan kyllä, puren hammasta yhteen ja heitän pilleriä naamaan, kapteeni huikkasi.

Cocksin päihittäminen tuntui karjaalaisista melko hyvältä. Sebastian Säkkinen ei ollut pysyä rankkarimaalinsa jälkeen nahoissaan.

Miska Henrikssonin takaraivo aukesi kakkosjakson alussa ja hankolainen tuli sen jälkeen sideharso päässä latomaan lopussa nauloja arkkuun. Nico Rönnbergin selkävammakaan ei ole täysin hellittänyt, vaikka muutakin saattoi kakkospelissä ajatella.

-Tällaisen pelin jälkeen ei voi ehkä sanoa, että selkä ei ole kunnossa, mutta kyllä siellä välillä tuntuu pahalta. Nämä finaalit ratkaistaan tahdolla ja asenteella. Pitää vain kaivaa tahto esiin ja lyödä kaikki likoon.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 18/28 (7 m 5/6), Miska Henriksson 4/7, Sebastian Säkkinen 4/6 (7 m 1/1), Linus Sjöman 3/4, Jonathan Roos 2/3, Jac Karlsson 2/2, Igor Skyba 1/2, Robin Sjöman 1/1, Jonathan Ekman 1/1, Miksu Heinonen 1/1.

Hankitut 7 m: Skyba 3, Rönnberg 2, R. Sjöman, L. Sjöman.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (54 min.) 14 torjuntaa, Niclas Zweigberg (6 min.) 3.

Jäähyt: Säkkinen, Rönnberg, R. Sjöman. Maalit 3-3.

Pallonmenetykset: 9.

Cocks: Piotr Rybski 9/12 (7 m 4/4), Pavel Duda 4/9, Teimuraz Orjonikidze 4/6, Edson Imare 3/11, Teemu Tamminen 3/4, Luka Brkljacic 2/4 (7 m 0/1), Davor Basaric 2/4, Yury Lukanchuk 1/2, Nicolas Gauthier 0/1.

Maalivahdit: Dmytro Kholmov (27 min.) 4 torjuntaa, Nicolas Gauthier (21 min.) 3, Vitali Shitsko (12 min.) 3.

Jäähyt: Duda 3 x 2 min/punainen kortti, Igor Mandic, Tamminen, Basaric 2 min. Maalit BK:lle 10-8.

Pallonmenetykset: 11.