Karjaalla asukasilta kouluista ja päiväkodeista

Raaseporin kaupunki järjestää tiistaina 9. toukokuuta asukasillan, jonka aiheena on päivitetty palveluverkkoselvitys. Tilaisuus alkaa kello 18 Karjaan Fokuksessa ja ohjelmassa on päivitetyn palveluverkkoselvityksen esittely.

Selvityksen sisältö on herättänyt huolta Pohjan Kirkonkylän koulun kohtalosta jo ennakkoon. Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on nimittäin maininta selvityksestä suomenkielisen koulukeskuksen perustamisesta Fiskariin yhteistyössä Tako ry:n kanssa.

