Kansliapäällikön virka uudelleen hakuun Hangossa

Hangon kaupunginhallitus on päättänyt, että kansliapäällikön virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Kaupunki kääntyy hakuprosessissa seuraavaksi rekrytointipalveluyrityksen puoleen sopivien ehdokkaiden löytämiseksi nk. head hunting -menetelmällä. Myös ensimmäisellä hakukierroksella virkaa hakeneiden kolmen henkilön hakemukset otetaan huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti asettaa viranhaltijan valintaan työryhmän, johon kuuluvat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja kansliapäällikkö.

Kaupunginhallitus piti asiasta ylimääräisen kokouksen tiistaina.

Virkaa hakivat ensimmäisellä hakukierroksella juristi, lakitoimistoyrittäjä Mia Johanna Oksala, entinen SDP:n kansanedustaja Antti Rinne ja Joensuun seurakuntayhtymän vs. hallintojohtaja Juha Savela.

Kaupunginhallituksen kokouksessa Eira Salo (kok) ehdotti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi siten, että myös ensimmäisellä hakukierroksella virkaa hakeneiden kolmen henkilön hakemukset otetaan huomioon. Sami Laine (sd) ehdotti puolestaan, että virkaa jo tässä vaiheessa hakeneet haastatellaan ja vasta tämän jälkeen tehtäisiin päätös mahdollisesta viran julistamisesta uudelleen haettavaksi.

Salon ehdotus voitti äänin 5-4. Uuden hakukierroksen puolesta äänestivät RKP:n Sture Söderholm, Fredrik Rantala ja Helena Lesch-Saarinen sekä Pertti Ruuska (ps). Laineen ehdotuksen kannalla olivat puoluetoverit Bernt Förström ja Jaana Pulkkinen sekä Birgitta Gran (vas).

Hangon nykyinen kansliapäällikkö Lasse Tallqvist on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle viimeistään vuodenvaihteessa. Tavoitteena on, että valtuusto valitsee uuden päällikön jo kesäkuussa. Myös kaupunginjohtaja Denis Strandell on siirtymässä eläkkeelle. Ajankohta eläköitymiselle sovitaan myöhemmin.