Ojalan hattutemppu siivitti EIF:n jatkoon Suomen cupissa

ÅIFK:n maalivahti Eerik Elo päästi taakseen neljä palloa ja sai yhden suoraan naamatauluun. EIF:n Tobias Fagerström ryntäsi tilanteeseen tyypillisen tarmokkaasti.

Tiistai-illan taisto Turun urheilupuistossa oli EIF:n jalkapallomiehistölle kuin sunnuntaikävely Tammisaaren Laivurinpuistossa. Åbo IFK sujahti Suomen cupin kolmannen kierroksen kamppailussa suupalana EIF:n kurkkuun ja loppulukemiksi leivottiin 0-4 (0-0). Neljännen kierroksen otteluparit arvotaan ensi viikolla.

Maalintekijän mietteet

Kolmosessa majailevan ÅIFK:n ja Ykkösessä pelaavan EIF:n välillä oli odotettu tasoero ja maalintekoyritykset kirjattiin vieraille osapuilleen 2-15. Gerson Liman varjoon alkukauden sarjapeleissä jäänyt maalivahti Ramilson Almeida joutui vain kertaalleen totisen paikan eteen, kun hän venytti avausjaksolla Arman Palanin puskun syrjään.

Vihreäpaitojen myllytys palkittiin toisen puoliskon alussa August Björklundin taiteiltua kulmapotkun jälkitilanteesta vaahtokarkkimaisen vedon takapömpeliin. Sen jälkeen alkoi Salomo Ojala -show, joka oli 10 minuutin viihdepläjäys. Hän hyökkäsi ensin saksipotkulla Jeannot Esuan keskitykseen ja pallo päätyi pompun kautta tieltä sortuneen ÅIFK-maalivahdin Eerik Elon yli häkkiin.

-Ei ollut tarkoitus vetää pompun kautta, mutta se meni nyt näin, Ojala hymyili.

Salomo Ojalalla (oik.) ja Tobias Fagerströmillä oli hauskaa puoli-ilmaiseksi tulleen kolmannen maalin jälkeen. Ojalan hattutemppu lämmitti myös erotuomari Jesse Salon sydäntä.

Seuraavaksi hän hyödynsi turkulaispuolustuksen täydellisen toheloinnin ja talletti ilmaisen maalin. Tai ainakin puoli-ilmaisen.

-Pitihän siinä vielä jallittaa maalivahti ennen kuin laitoin tyhjiin, Ojala huomautti.

Hyökkäyspelin kiintopisteenä oikealla laidallaan viilettänyt Esua tarjoili keskityksen tamperelaislähtöisen kärjen kolmanteen kaappiin, jonka Ojala puski tyylikkäästi takakuppiin. Milloin mies on viimeksi hurjastellut hattutempun?

-Taisi muuten olla EIF:iä vastaan ”centrumplanilla”, Ojala muisteli.

Oikeaan osui, sillä Ojala viimeisteli Tammisaaressa kolmesti kaudella 2019 Hakan syyskuisessa 2-4 -voitossa. Samalla kaudella hän vei Ykkösen maalipörssin voiton riehuttuaan koskilaisille peräti 23 nyyttiä. Sen jälkeen on ollut hiljaisempaa, mutta kenties kultainen kosketus on taas löytymässä.

-Pari viime kautta ovat olleet rikkonaisia, mutta nyt olen hyvässä kunnossa. EIF:n pelitapa sopii minulle ja tarjoilu pelaa, joten odotan kyllä paljon tältä kaudelta, Ojala totesi.

Aktiivisesti ahertanut Tobias Fagerström ei maalinteossa onnistunut, vaikka laukoi puolisen tusinaa kutia. Viimeisen vartin ajaksi kentälle kirmasivat nuorukaiset Selim Snabb, Linus Estlander ja Castor Westerholm.

Kapteenin kuulumiset

EIF oli lauantaina hävinnyt Ykkösen ottelun Järvenpäässä JäPS:ille.

-Se ei ollut mikään maailman kamalin tappio, mutta oli silti hyvä päästä uudestaan pelaamaan näin pian. Vaikka vastassa oli Kolmosen joukkue, niin voitto nostaa fiilistä ja voimme lähteä hyvillä mielin lauantain kotipeliin Jaroa vastaan, kapteenin nauhaa kantanut Simon Lindholm totesi.

Häntä ei tulla Jaro-ottelussa näkemään, sillä Lindholm ajettiin Järvenpäässä ulos kahdella keltaisella kortilla. Punalappu aiheutti epäuskoista päänpyörittelyä.

-En tiedä mitä siitä voi sanoa. En ole koskaan saanut urallani punaista korttia ja keltaisiakin hyvin vähän. Oli aika vaikeaa sulattaa päätöstä, mutta ei auta kuin mennä eteenpäin, Lindholm tuumi.

21-vuotias reipasraaminen keskikenttäpelaaja on alkanut käyttää kokoaan häijymmin hyväksi ja pärjää kaksinkamppailuissa ja pääpalloissa aiempaa paremmin. Pallollista taitoa löytyi jo entuudestaan, mutta nyt pintaan puskee myös fyysinen vääntövoima.

-Pääsin edustusmiehistön rinkiin jo 14-vuotiaana ja on ollut pitkä prosessi työstää fysiikkaa vaaditulle tasolle. Vaikka minulla on pituutta, niin olen ollut turhan kevytrakenteinen ja saanut nurmella köniin. Lisäksi pari kautta sitten tuli loukkaantuminen, joka vähän söi uskallusta mennä tilanteisiin. Pikkuhiljaa olen saanut vahvistettua kroppaa ja lisättyä pelikovuutta, Simon mietti.

Hän on aloittanut kauden vahvasti ja vaikuttaa olevan päävalmentaja Gabri Garcia Xatartin papereissa keskikentän vakiomiehiä.

-En tahdo mennä asioiden edelle, sillä jo aiempina kausina olen ajatellut olevani lähellä läpimurtoa suureen vastuuseen, eikä sitä ole tapahtunut. Tähän asti valmentaja on osoittanut luottamusta minua kohtaan ja olen siitä kiitollinen, Simon sanoi.

August Björklund uurasti keskikentällä 90 minuuttia ja onnistui pitkästä aikaa myös maalinteossa.

Gabri on luottanut myös Björklundiin, joka pelasi JäPS:iä vastaan avauskokoonpanossa vasempana pakkina ja esiintyi tiistaina Turussa tutummalla paikallaan keskikentällä 90 minuuttia. Björklund on eri keskustelukanavilla leimattu Kolmosen pelaajaksi, jolla ei pitäisi olla asiaa Ykkösen otteluihin. Lindholm hymähteli arvostelulle.

-”Agge” on varmaankin paras tyyppi ottamaan vastaan tuollaista kritiikkiä, koska hän saa siitä vain lisämotivaatiota. Mielestäni hän tuo joukkueeseen paljon arvoa olemalla viimeisen päälle joukkuepelaaja, joka ei ajattele omaa etuaan. Hän tekee tismalleen sen, mitä valmentaja pyytää, ja antaa kasvattajaseuralleen kaikkensa. Ihmisillä on oikeus mielipiteisiinsä, mutta me voimme vain mennä kentälle tekemään parhaamme ja toivoa, että yleisö pitää näkemästään, Simon sanoi.