Hanko vuokraa museolle uudet tilat Manner Kiinteistöt Oy:ltä

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Hangon kaupunki tekee Manner Kiinteistöt Oy:n kanssa vähintään 10 vuoden vuokrasopimuksen ja mielellään pidemmänkin sellaisen Hangon museon uusille tiloille.

Tavoitteena on, että uusi museo on kokonaisuudessaan valmis tulevan vuoden aikana, ja ensimmäisenä avataan Hanko 150 vuotta -juhlanäyttely ennen kesää 2024.

Lue lisää näköislehdestä