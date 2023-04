BK-46 tasasi puntit SM-välierissä

GrIFK ei pysynyt keskiviikkona BK:n perässä. Tässä Miska Henriksson irtautuu Kalle Kankaanpään otteesta.

Tasan ei käy onnen lahjat, mutta tasan käy miesten SM-käsipallon välieräsarja BK-46:n ja Grankulla IFK:n välillä.

Toinen ottelu sujui karjaalaisilta onnellisemmissa merkeissä kuin ensimmäinen ja kauden ennätysyleisölle (771 katsojaa) lahjoitettiin verraton voitto kotihallissa. Kankeasta alusta tarmokkaalle tuulelle toipunut BK päihitti GrIFK:n maalein 34-27 (14-12). Voitot ovat nyt tasan 1-1 ja humppa jatkuu lauantaina Kauniaisissa.

Yksinkertainen kaksinkamppailu

Isännät myllersivät niskan päälle avausjakson lopussa eivätkä johtoasemasta enää luopuneet. Grani kaiversi 23-37 minuutin välissä vain kolme maalia ja jäi ratkaisevasti jälkeen. Vieraat venkoilivat lähes kaikki toisen puoliskon osumansa erittäin etevällä 7 vastaan 6 -pelillä ilman maalivahtia, mutta eivät saaneet BK:n hurjistunutta hyökkäyspeliä kuriin.

Avauskamppailun avainhahmo Patrik Roslander vaihdettiin vihreäpaitojen veräjältä pois 39. minuutilla eikä hänestä ollut tällä kertaa levittämään hiekkaa rattaisiin.

-Ylianalysoin joskus asioita, mutta nyt selitys on niinkin yksinkertainen, että me vain viimeistelimme paremmin kuin viikko sitten. En nähnyt tässä ottelussa muutoin suurta eroa ensimmäiseen peliin. Silloin Roslanderin torjunnat ratkaisivat paljon, nyt hän ei niitä tehnyt. Tästä se tulee olemaan jatkossakin kiinni, päävalmentaja Andreas Rönnberg totesi.

BK:n puolustuksessa oli räväkkä meininki. Jac Karlsson hidasti Peik Sjöblomin etenemistä.

Eroa tosin oli ainakin siinä, että Karjaalla hän teki vilkkaammin vaihtoja kuin viimeksi Kauniaisissa. Igor Skyba ja Jonathan Ekman toivat penkiltä voimaa ja vikkelyyttä, Miska Henriksson keskittyi toisella jaksolla vain puolustamiseen ja myös Jac Karlsson ja Nico Rönnberg saivat omat huilihetkensä. Heillä riittikin kakkospuoliskolla virtaa ratkoa hyökkäyspeliä.

-Hieman jäi kaihertamaan se, etten tehnyt enempää vaihtoja ensimmäisessä pelissä. Hyökkäyspelistämme tulee joskus seisovaa, kun Jac ja Nico sitä pyörittävät, joten hain siihen vähän muitakin yhdistelmiä. Keskeistä on, että saamme hyökkäyksiin vauhtia. Nyt esimerkiksi Nico ja Ekman tulivat hyvällä vauhdilla tilanteisiin ja siltä sen pitää näyttää, valmentaja kiitteli.

Räväkkää toimintaa

Selkäänsä yhä poteva Nico Rönnberg ei noussut esiin avausottelussa ja aloitti keskiviikkonakin kangerrellen, mutta vetristyi pelin edetessä tyypillisen tuhoisaksi. Nico pääsi puolinopeissa vauhtiin ja uunotti GrIFK:n keskuspuolustusta vieraiden valmentajan Mikael Källmanin suureksi harmiksi.

Tuomaritoiminta oli jälleen kerran tapetilla. GrIFK-valmentaja Mikael Källman levitteli moneen kertaan käsiään.

-Muuria vastaan saimme pidettyä hänet melko hyvin kurissa, mutta hän pääsi puolinopeissa irti ja niissä Nico on vahva. Emme myöskään pitäneet keskustaa tarpeeksi hyvin kiinni, Källman totesi.

-Nico ei pysty harjoittelemaan niin paljon, mutta selän tilanne vaikuttaa olevan menossa parempaan suuntaan, kollega Rönnberg tuumi.

Laituri Sebastian Säkkinen otti revanssin avausottelun hutikudeista ja Skyba pelasi parhaan ottelunsa aikoihin. Hän maalasi niin viivalta kuin kontrauksistakin ja rusikoi puolustuksessa vastustajia kylmäksi. Jäähyjäkään ei tullut kuin yksi.

-Sekin oli huono tuomio ja sitä samaa roskaa, josta hänelle on kaksiminuuttisia annettu. Igor on muutoin oppinut pelaamaan hieman siistimmin ja näytti nyt, kuinka hyvä viivapelaaja hän on, Rönnberg suitsutti.

Kotijoukkue nousi ylemmäs häiriköimään GrIFK:n hyökkäyksen virtaa ja ajoi vieraita pinteeseen.

-BK nosti puolustuksensa tasoa, siellä pelattiin aika kovaa ja räväkästi. Ehkä he halusivat voittoa vähän enemmän, vaikka emme mekään missään vaiheessa antautuneet. Olimme kyllä pelissä mukana eikä tuo seitsemän maalin ero kerro koko totuutta, Källman tuumi.

Tuomareista ja paidoista

Tuomaritoimintaan Källman ei ollut lainkaan tyytyväinen, mutta eipä näissä nahinoissa ole pelin tiimellyksessä kovin moni muukaan.

-Molempiin suuntiin meni varmasti jotain väärin, mutta ei siellä mielestäni ollut mitään ihmeellisiä tilanteita, Rönnberg kuittasi.

Kauniaisissa jännitetään lauantaina ottelun lopputuloksen lisäksi sitä, nähdäänkö GrIFK:n senttereiden päällä pelipaidat numeroineen ja nimineen päivineen. Kalle Kankaanpää on pelannut molemmat mittelöt paljaalla selkämyksellä, eikä Fredrik Forssinkaan puserosta löytynyt enää koordinaatteja, kun hän joutui kesken kamppailun vaihtamaan riekaleiksi menneen paidan tilalle varapaidan.

GrIFK:n senttereiden pelipaidat ovat olleet koetuksella. Igor Skyban riepoteltavana ollut Fredrik Forss sai kesken kamppailun heittää hyvästit tälle puserolle.

Kankaanpään tapauksesta GrIFK:lle langetettiin 50 euron sakko, mutta säännöt eivät ole niin yksiselitteisen jyrkät, että numeroimattomalla paidalla ei saisi pelata. Pelaajan esiintyminen ottelussa voidaan estää, mutta käsipalloliiton toiminnanjohtajan Päivi Mitrusen mukaan tilanteita tulkitaan mieluummin maalaisjärjellä.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 11/17 (7 m 3/4), Sebastian Säkkinen 8/10, Igor Skyba 6/7, Linus Sjöman 3/4, Jac Karlsson 2/3 (7 m 1/2), Jonathan Ekman 2/3, Miska Henriksson 1/4, Oliver Nordlund 1/1.

Maalivahdit: Miksu Heinonen (38 min.) 6 torjuntaa, Rony Léven (22 min.) 3.

Jäähyt: Skyba 2 min. Maalit Granille 2-1.

Pallonmenetykset: 14.

GrIFK: Peik Sjöblom 5/9, Anthony Hellakoski 4/6, Erik Åkermarck 4/6, Gustav Svanbäck 4/5 (7 m 3/3), Fredrik Forss 3/4, Kalle Kankaanpää 3/4, Fredrik von Troil 3/3, Alexander Qvist 1/3, Miro Koljonen 0/2, Karim Mbembela 0/1.

Maalivahdit: Patrik Roslander (39 min.) 5 torjuntaa, Atte Pakarinen (11 min.) 0, Niklas Zilliacus (10 min.) 1.

Jäähyt: Kankaanpää, Sjöblom, Mbembela 2 min. Maalit BK:lle 5-1.

Pallonmenetykset: 15.