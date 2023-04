Karjaan yhteiskoululta ja lukiolta katosi urheilukenttä pihalta

Karjaan yhteiskoulun ja lukion pihalla on aloitettu uuden moduulipäiväkodin rakennustyöt perustusten kaivamisella. Kaupunginhallituksen päättämän hankkeen myötä suomenkieliseltä yläkoululta ja lukiolta katosi oma urheilukenttä koulun pihalta.

-Kentän käyttö on ollut aika vähäistä, mutta käyttöä on toki ollut. Jatkossa autopaikkoja on koulun lähistöllä yhä vähemmän, mikä saattaa innostaa ihmisiä kävelemään tai pyöräilemään ja samalla hyötyliikunta lisääntyy, liikunnaopettaja Marko Loukkalahti toivoo.

