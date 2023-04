Karjaan Kiilassa aivan suomenkielisten koulujen lähettyvillä sijaitsee vanha keltainen puutalo. Vuonna 1905 rakennetun Borgkilan seurantalon omistaa Karis Ungdomsförening. Yhdistyksen puheenjohtaja Rita Isaksson kertoo, että vuosien 2018-2021 aikana talon eteinen ja keittiö on kunnostettu pohjarakenteita myöten. Hanke on maksanut reilut 200 000 euroa, josta valtaosa on saatu ulkopuolisilta rahoittajilta.

Lue lisää näköislehdestä