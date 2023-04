Pelastuslaitoksen ilme uudistuu tänä vuonna

Pelastuslaitoksen varusvarastolla on ommeltu uusi tunnus jo satoihin virkavaatteisiin. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä pelastajien, ensihoitajien, palotarkastajien, turvallisuuskouluttajien ja muiden pelastuslaitoksen työntekijöiden vaatteissa on uudet tunnukset. (Kuva: L-U pelastuslaitos)