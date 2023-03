BK-46 vaahtosi SM-välieriin

Nico Rönnberg väänsi irti Christoffer Modigin otteesta. Taustalla Igor Skyba haki paikkaa Fili Churlevskia vastaan.

Auto ajoi kilparataa ja mittari näytti kahtasataa, kun läntisen Uudenmaan rakkaat viholliset BK-46 ja Sjundeå IF löivät sauhuavat päänsä yhteen käsipallon pääsarjahistorian 200. kohtaamisessaan.

Avausjaksolla virtaviivaisesti Ferrarilla SIF:n yli kotihallissaan paahtanut BK vaihtoi toisella jaksolla menopelin tiuskivaan Trabantiin, jonka jälkeen mittari näytti kolmannessa puolivälieräpelissä loppulukemia 33-26 (18-9).

BK vyöryi välieriin voitoin 3-0 ja kohtaa semifinaalisarjassa Grankulla IFK:n. Sarja käynnistyy Kauniaisissa myöhäisillan ottelulla keskiviikkona ja Karjaalla jatketaan viikkoa myöhemmin 12. huhtikuuta.

Valmentajaa kismitti

Karjaalaisleirissä ei ollut ratkaisevan voiton jälkeen mikään hilpeä tunnelma. Päävalmentaja Andreas Rönnberg päätyi iloisen tuulettelun sijaan turhautuneena potkimaan urheiluhallin käytävillä lojuneita merkkikartioita.

-Minua ärsyttää, tuskin pelaajia niinkään, hän tarkensi vedettyään hetken happea. Valmentajaa kismitti vastustajan purnaaminen sellaisista tilanteista, joissa ei hänen mielestään ollut purnattavaa.

SIF-käskyttäjä Jan Hagman totesi toisen ottelun jälkeen BK:n saavan pelata eri säännöillä kuin muut. Hän kohdensi kritiikin kärkensä siihen, miten Igor Skyba selvisi kolttosistaan ilman asianmukaisia tuomioita. Sanottavaa oli myös Nico Rönnbergin otteista, joista vaadittiin ensimmäisessä pelissä punaista korttia.

-He nostavat metelin tilanteista, joissa ei ole aineksia sellaisiin rangaistuksiin, mitä he penäävät. Igorista on nyt maalattu sellainen kuva, että hän pelaa vain rumasti koko ajan. Hän on tuomareiden silmätikku ja saa jäähyjä, vaikka ei aina ansaitse niitä. Toki hänen pitää myös siistiä peliään ja teemme sen kanssa jatkuvasti töitä, mutta nyt häntä rangaistaan liikaa, Andreas Rönnberg totesi.

Keskiviikon koitoksessa Skyba katseli kolmen jäähyn myötä punaista korttia, kun ukrainalainen huiski käsillään ja teki myöhäisiä väliintuloja.

Tuomari Niko Tillan näytti punaista korttia Igor Skyballe, jonka kovat otteet kirvoittivat keskustelua puolivälieräsarjassa.

Ottelutarkkailija Päivi Mitrusen mukaan mitään ”mainejäähyjä” ei ole olemassa ja Skybaa kohdellaan kuten muitakin pelaajia. Päävalmentajat Rönnberg ja Hagman hiiltyivät toisella jaksolla sanasotaan ja Mitrunen sai tarjoilla toimitsijapöydältä rauhanpiippua.

Ottelusarjassa tapahtunut räksyttäminen ja jatkuva tuomaripeliin puuttuminen ei ollut mitään tavallisuudesta poikkeavaa pudotuspelimaailmassa, mutta silti osin turhanpäiväistä touhua.

-Kehottaisin joukkueita keskittymään vain omaan tekemiseensä. Tuomaritoiminnasta voi keskustella, mutta sen tulee tapahtua asiallisesti. Kyse on siitä, miten asiansa esittää, Mitrunen evästi.

Menestysreseptin makua

BK:ssa osataan valittamisen jalo taito vähintään yhtä sulavasti kuin muuallakin. Fokuksen herpaantuminen johtaa kolmannen puolivälieräottelun kaltaisiin toisen jakson esiintymisiin, joissa ärtyneet otteet pilaavat omaa peliä.

Sebastian Säkkinen lenteli maalintekoon kuudesti siuntiolaisia vastaan.

Kapteeni Jac Karlsson ei pitänyt siitä, miten BK:n ote kirposi vakuuttavan avausjakson jälkeen.

-Kun alamme pelata vähän huonommin, niin ryhdymme valittamaan ja keskittymään vääriin asioihin. Sen takia SIF voitti tänään toisen puoliajan, eikä heidän tulisi missään nimessä saada tehdä niin. Ottelun lopusta jäi huono maku ja täytyy vain toivoa, ettemme ota näitä tunnelmia mukaan välieriin, Karlsson totesi.

BK:n tulee ottaa mukaan avausjakson peliä, missä oli menestysreseptin makua. Puolustuspeli puri siuntiolaisia luuhun asti, eivätkä vieraat saaneet kovin helposti edes heittoja maalia kohti. Tämän jälkeen kotijoukkue käänsi kelkkaa vauhdilla ja tiputti vihulaisen kyydistä. Avausjakson 18 maalista vain kolme oli sellaisia, jotka jauhettiin hitaassa 6 vastaan 6 -pelissä. Puolustuksesta on tullut taas BK:n paras hyökkäys.

-Säästämme voimia, kun teemme noin paljon maaleja nopeilla hyökkäyksillä. Tämähän on sitä perinteistä BK-peliä, hyvää puolustamista ja vauhdikasta kontraamista, sitä olemme saaneet nyt takaisin. Puolustuspeliin on tullut enemmän aggressiivisuutta, kun olemme saaneet pelaajia oikeille paikoille, puolustusroolistaan vain kahdesti maalintekoon puolivälierissä irronnut Karlsson totesi.

Hän on onnistunut pelaamaan isossa puolustusvastuussa koko kauden ilman yhtään kaksiminuuttista.

-Pelaan päällä, kuten käsipallossa pitääkin pelata. En ole tuosta tilastosta hämmästynyt, sillä useimmat tilanteet voi hoitaa niin, ettei joudu jäähylle, Karlsson sanoi.

Miska Henriksson laittoi Christoffer Modigin aisoihin. BK suisti puolustuspelillään SIF:n raiteiltaan avausjaksolla.

Samalla hänen ympärillään puolustavat Skyba, Miska Henriksson ja Robin Sjöman ovat liigan jäähytilaston kärkipäässä.

-Puolustuksessa pitää olla myös fyysisesti pelaavia tyyppejä. Välillä tulisi vain muistaa, ettei tarvitse käyttää kaikkia voimiaan, vaan tilanteista voi selvitä vähemmällä voimankäytöllä. Hyökkäyspään jäähyt ovat kaikkein tarpeettomimpia ja niitä emme tarvitse enää yhtään, Karlsson totesi.

Juonesta kiinni

Maalivahdeista Rony Léven näytti Karjaalla ja Miksu Heinonen Siuntiossa, että koppi alkaa tarttua paremmin kuin ylemmän jatkosarjan tappioputken aikana.

-Molemmat maalivahdit pääsivät hyvään vireeseen ja tarvitsemmekin jatkossa sitä, että molemmilla kulkee, Rönnberg sanoi.

SIF ei ollut huikea este BK:n tiellä, mutta karjaalaiset saivat puolivälierissä taas juonesta kiinni. Jatkosarjassa molemmat kohtaamiset vienyt GrIFK kohtaa välierissä energisoituneen polkkaporukan.

-Meidän tulee juosta Grania vastaan samalla tavalla ja pudottaa heidätkin kyydistä. Uskon, että kova kuntopohjamme tulee esiin ja jaksamme tehdä sitä koko 60 minuuttia. En tiedä kumpi siinä sarjassa on suosikki, mutta GrIFK:lla on kotietu ja meidän tulee ryövätä se itsellemme mieluiten jo ensimmäisessä ottelussa, Rönnberg rupatteli.

Karlsson otti puolivälierävoiton vastaan viilipyttymäisesti ja katse on jo tarkentunut pidemmälle kevääseen.

-Juhlin vasta finaaleissa, hän huikkasi.

Päävalmentajat Jan Hagman ja Andreas Rönnberg lähtivät puolivälieristä eri suuntiin, Rönnbergin BK välieriin ja Hagmanin SIF kesälomille.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 7/14 (7 m 1/2), Sebastian Säkkinen 6/9, Miska Henriksson 5/10, Jonathan Roos 5/6, Igor Skyba 3/4, Linus Sjöman 2/5, Jonathan Ekman 2/3, Robin Sjöman 2/2, Jac Karlsson 1/1, Oliver Nordlund 0/2, Linus Lundqvist 0/1.

Maalivahdit: Rony Léven (45 min.) 11 torjuntaa, Fredrik Holmberg (15 min.) 2.

Jäähyt: Skyba 3 x 2 min/punainen kortti, Henriksson 2 min. Maalit 4-4.

Pallonmenetykset: 10.

SIF: Filip Churlevski 6/8, Niki Tuominen 4/8, Vincent Voutilainen 4/7, Christoffer Modig 3/8, Joonas Ahola 3/7, Anton Luuppala 3/5, Daniel Walander 2/3, Jooa Knaapinen 1/1, Dmytro Turchenko 0/2, Erik Wikström 0/1.

Maalivahdit: Lazar Minic (60 min.) 9 torjuntaa.

Jäähyt: Walander, Modig, Voutilainen, väärä vaihto 2 min. BK:lle 5-4.

Pallonmenetykset: 15.