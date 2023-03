Rintamamuseossa juhlittiin uuden perinnekeskuksen harjannostajaisia

Hangon Rintamamuseo on laajentamassa toimintaansa uudella perinnekeskuksella, jossa tullaan esittelemään tavallisten hankolaisten elämää toisen maailmansodan vaiheissa.

-Tarkoitus on, että perinnekeskukseen tuleva ei näe vitriinejä, vaan kävelee sisään sellaiseen, museojohtaja Jörgen Engroos kertoo. Perinnekeskuksen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa, ja nyt 350-neliöinen laajennus on saanut katon päälleen.

