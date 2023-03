Läntiseltä Uudeltamaalta kertyi yli 11 000 ennakkoääntä

Läntisen Uudenmaan kunnissa Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa äänestettiin ennakkoon selvästi ahkerammin kuin kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Alueen kunnissa annettiin ennakkoon noin 11100 ääntä, kun neljä vuotta sitten niistä kertyi ennakkoääniä hieman alle 10000.

Alueen kolmessa kunnassa on tänä keväänä yhteensä hieman yli 32300 äänioikeutettua, mikä on 480 äänestäjää vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Raaseporissa on äänioikeutettuja nyt runsaat 200 vähemmän (yhteensä 21600) ja Hangossa noin 310 vähemmän (yhteensä hieman alle 6500) kuin vuoden 2019 keväällä. Inkoossa äänioikeutettujen määrä on sen sijaan kasvanut neljässä vuodessa noin 40 hengellä. Alueen pienimmässä kunnassa on tänä keväänä hieman yli 4200 äänioikeutettua.

Inkoo taas kärjessä

Tiistai-iltana päättyneessä kevään 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä Raaseporissa kävi äänestämässä ennakkoon 33,7 prosenttia äänioikeutetuista ja vajaat 7300 henkilöä. Edellisissä eduskuntavaaleissa neljä vuotta sitten ennakkoäänestysprosentti oli 30 (6540 äänestäjää) ja äänestysaktiivisuus vaalipäivän jälkeen yhteensä 71,6 prosenttia.

Hangossa kävi äänestämässä ennakkoon nyt 32,3 prosenttia äänioikeutetuista (2100 äänestäjää). Kevään 2019 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestysprosentti oli 30,1 (noin 2050 äänestäjää) ja äänestysaktiivisuus oli vaalipäivän jälkeen 68 prosenttia.

Inkoossa on ollut perinteisesti seutukunnan aktiivisimmat äänestäjät ja näin myös tänä vuonna. Uudenmaan vaalipiirissä sen edelle menivät vain Kauniainen (50,8) ja Porvoo (46). Inkoossa äänesti ennakkoon noin 1780 äänioikeutettua, jolla äänestysprosentiksi tulee peräti 42. Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Inkoon ennakkoäänestysprosentti oli 33,4 (1400 henkilöä) ja vaalipäivän jälkeen 79,5.

Uusimaa hännillä

Uudenmaan vaalipiirissä ennakkoäänestysaktiivisuus oli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 31,7 ja koko maassa 36,6. Äänestysprosentiksi muodostui vaalipäivän jälkeen 73,3 ja koko maassa 72,1.

Tämän kevään eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirin ennakkoäänestysaktiivisuus oli 37,1. Uudellamaalla äänestettiin vilkkaimmin ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä tiistaina 28. maaliskuuta, jolloin äänestysaktiivisuus oli 8,1 prosenttia.

Koko maassa ennakkoäänestysprosentti oli nyt 40. Uudenmaan vaalipiirissä ennakkoäänestysaktiivisuus oli alhaisin koko Manner-Suomessa, sitä laiskemmin äänestettiin vain Ahvenanmaalla. Suomessa on 13 vaalipiiriä.

Sunnuntaina 9-20

Eduskuntavaalit toimitetaan tulevana sunnuntaina 2. huhtikuuta. Vaalipäivänä kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä.

Eduskuntavaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa neljä vuotta kestävälle vaalikaudelle. Kansanedustajiksi valittujen ja varaedustajien on tehtävä valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan kesäkuun 5. päivään mennessä.