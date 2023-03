(Kuva: Hanna Makkonen)

Raaseporilainen Jessica Broman-Vikström on mukana kilpailemassa vuoden 2023 Miss plus size Finland -tittelistä. Siitä kilpailee kymmenen 18-40 vuotiaista, iloista ja reipasta pluskokoista naista. Missikiertueeseen kuuluu muun muassa koulutuksia, sosiaalisen median tehtäviä sekä hää- ja alusvaatekuvaukset. Finaali on toukokuun lopulla.

