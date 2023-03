BK-46 korkkasi pudotuspelit rökälevoitolla

Nico Rönnberg palasi kentälle tutulla tyylillä, ahnaana maalintekijänä ja tulisena taiteilijasieluna. Hän teki maaleja tusinan ja takoi tukkapöllylle tahtia.

BK-46:n peli ei enää nicotellut ja hartiat levenivät aimo annoksen miesten SM-käsipallon pudotuspeleihin. Nico Rönnbergin paluusta ja Rony Lévenin maalivahtityöskentelystä hullaantuneet karjaalaiset avasivat puolivälierät näytöstyyliin, kun kotihallissa annettiin armotonta sapiskaa Sjundeå IF:lle.

Tappioputken tuska tuntui kaukaiselta muistolta 38-18 (20-8) -voitossa, joka vei BK:n ottelusarjassa 1-0 -johtoon. Paras viidestä -leikki jatkuu lauantaina Siuntiossa.

Tervetuloa takaisin

Viimeksi helmikuun alussa pelannut ja selkävaivoistaan kuntoutunut Rönnberg oli lääke, joka paransi monta haavaa. Yhdeksän metrin maalit on voinut viime viikkoina laskea yhden käden sormilla, mutta keskiviikkona niitä sateli maalitykin kirvoittamana kymmenkunta.

Ei tarvitse niin paljon vääntää ja vatvoa, kun Nico voi repäistä ranteella rennosti reppuun. Hän kiihdyttää kontrauksia ja puolinopeita iskuja, joita nähtiin nyt valtavasti enemmän kuin aiemmin. Puolustuspäässä Rönnberg ei ehkä mullista maailmaa, mutta syöksyy sielläkin riistoihin ja rappaa reippaasti sille päälle sattuessaan.

Miska Henriksson oli puolivälierien avauksessa väkevässä vauhdissa. Lujat läpimurrot tuottivat hankolaiselle seitsemän osumaa ja puolustustyöskentelyssä oli ryhtiä.

Psykologinen vaikutus on myös merkittävä, sillä Nicon päällekäyvä ja pottumainen asenne saa koko joukkueen rinnan rottingille. Ei mennyt paria minuuttiakaan, kun hän jo otti yhteen Niki Tuomisen kanssa ja istui kyynärpäähuitaisusta jäähyllä.

Niin SIF:n valmentaja Jan Hagman kuin tämän poika Liamkin saivat kuulla kunniansa ja ilme pysyi hulppeasti sujuneesta pelistä huolimatta äreänä. Tulta ja tappuraa on kaivattu.

-On selvää, että hän on meille tärkeä pelaaja ja Nico ottaa hyökkäyspäässä suurta vastuuta. Sitten hän on vielä tuollainen taiteilijasielu, joka tykkää runoilla kentällä. Hän tuo paljon peliimme, maalivahti Rony Léven nyökkäili.

Rannalta roihuun

Rönnbergin ja Jac Karlssonin pelikunto oli ottelun alla arvoitus. Lisäksi Igor Skyba oli pelikiellossa GrIFK-kamppailun jälkitarkastuksessa havaitun kolttosen takia. Runkosarjan keskinäisissä kohtaamisissa keskimäärin 18 maalin tappioita kärsineelle SIF:lle povattiin jopa yllätyksen paikkaa, mutta siitä pommista tuli melkoinen suutari.

-En ainakaan itse epäillyt yhtään, kuinka tässä pelissä tulisi käymään. Vaikka Nico ja Jac olisivat olleet poissa, niin olisimme silti hoitaneet homman. Meillä on sen verran tasokkaampi ryhmä, Léven totesi.

SIF ei ole samaa kaliiberia kuin ylemmän jatkosarjan vastustajat, mutta BK sai sen näyttämään pelkältä hepsankeikalta. Vierasnippu putosi polkkapumpun vauhdista kuin eno veneestä ja oma hyökkääminen harhautui niin pahasti, että eräskin syöttö karkasi kahvilan puolelle komean kopin ottaneelle Jan Rönnbergille. Lévenin mukaan BK:n pelissä ei ollut mitään uutta ja ihmeellistä, vaan ote oli vain terävämpi.

-Sarjasysteemi on sellainen, että tulee tahkottua koko ajan samoja joukkueita vastaan ja siihen ehtii melkein kyllästyä. Itsekin olen ollut henkisesti jossain Hangon rannoilla, mutta tänään heräsin eloon. Koko jengi vain syttyi pelaamaan ihan eri tavalla, hän sanoi.

Puolustuspeliin saatiin kaivattua kolinaa ja vaikka Skyba oli poissa, niin keskelle Robin Sjömanin pariksi siirtynyt ja pääosin vain puolustuksessa pelannut Jac Karlsson hakeutui takaisin räätälin rooliinsa. Léven äityi tolppien välissä tuimalle tuulelle ja keräsi enemmän torjuntoja kuin viidessä viime esiintymisessä yhteensä.

-Pelit olivat hetken aikaa sellaisia, ettei oikein tiennyt mihin kulmaan olisi itse pitänyt mennä. Nyt kun puolustaminen oli parempaa, niin tuntui vähän erilaiselta, kun kaikki oli taas selkeää ja oma homma helpompaa. Puolustuspäässä annettiin osumaa ja jaksettiin liikkua, eihän SIF päässyt siinä mihinkään, Léven kehui.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 12/15 (7 m 2/2), Miska Henriksson 7/9, Sebastian Säkkinen 6/7, Oliver Nordlund 3/6, Robin Sjöman 3/3, Jonathan Ekman 2/4, Linus Lundqvist 2/4, Linus Sjöman 1/2, Jac Karlsson 1/1, Roy Lindqvist 1/1, Jonathan Roos 0/3.

Maalivahdit: Rony Léven (60 min.) 14 torjuntaa.

Jäähyt: Rönnberg, R. Sjöman, Ekman 2 min. Maalit BK:lle 3-2.

Pallonmenetykset: 13.

SIF: Christoffer Modig 4/8, Filip Churlevski 3/7, Dmytro Turchenko 3/7 (7 m 2/2), Liam Hagman 3/4, Vincent Voutilainen 2/3, Anton Luuppala 1/6, Niki Tuominen 1/4, Daniel Walander 1/1, Jasper Nyberg 0/2, Jooa Knaapinen 0/2, Artur Ekman 0/1, Erik Wikström 0/1.

Maalivahdit: Mika Malassu (13 min.) 2 torjuntaa, Lazar Minic (31 min.) 6, Oliver Sandin (16 min.) 4.

Jäähyt: Voutilainen 2 x 2 min. Maalit BK:lle 3-1.

Pallonmenetykset: 18.