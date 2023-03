Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä jonoa jo aamusta Karjaalla

Kevään eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona 22. maaliskuuta. Karjaan Fokuksen ennakkoäänestyspaikassa oli jonossa toistakymmentä äänestäjää jo aamuyhdeksän paikkeilla. Paikalla olleiden vaalitoimitsijoiden pitkän kokemuksen mukaan on tavallista, että ennakkoäänestys alkaa vilkkaana heti kun äänestyshuoneisto avataan.

Äänioikeutetut voivat äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoäänestys päättyy tiistaina 28. maaliskuuta. Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina huhtikuun 2. päivänä kaikki äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä voi äänestää vain äänioikeusilmoitukseen merkityssä äänestyspaikassa.

Autoäänestyksen suosio kasvaa

Raaseporissa ennakkoäänestyspaikkoja on Fokuksen lisäksi Tammisaaren kirjasto, Pohjan kirjasto ja Villa Vera Bromarvissa.

Ennakkoon voi käydä äänestämässä myös suoraan autosta käsin Tammisaaren markkinakentällä ja Karjaan urheilukeskuksen kentällä nk. drive in -äänestyksessä. Palvelu pelaa näissä paikoissa kuluvan viikon torstaina ja perjantaina kello 9-20.

Drive in -äänestystä kokeiltiin ensimmäisen kerran Tammisaaressa vuoden 2021 kuntavaaleissa. Karjaalla se järjestettiin ensimmäisen kerran aluevaaleissa viime vuonna.

Autoäänestyksen suosio on ollut kasvussa ja suunnan arvioidaan jatkuvan samanlaisena, sillä helppous ja vaivattomuus ovat äänestäjille tärkeitä. Drive in -äänestyksessä äänestäjän ei tarvitse nousta edes autosta.

-Viime vuonna Tammisaaressa oli drive in -äänestyksen ensimmäisenä päivänä 11 tunnin aikana noin 260 äänestäjää, Karjaalla vastaavasti kuuden tunnin aikana hieman yli 100 äänestäjää, keskusvaalilautakunnan sihteeri Johanna Söderlund kertoo.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa autosta sai äänestää Tammisaaressa kahtena päivänä. Silloin äänestäjiä oli hieman yli 200.

Vaalibussi kiertää kylissä

Kevään 2017 kuntavaaleissa ensimmäisen kerran kokeiluluonteisesti Raaseporia kiertänyt äänestysauto palvelee äänestäjiä myös tänä vuonna. Vaalibussina toimiva kirjastoauto kiertää Raaseporin pienemmissä taajamissa ja haja-asutusalueella Mustiolta Boxiin ja Antskogiin saakka.

Pysähdyspaikkoja on yhteensä 10 lauantain ja maanantain välisenä aikana. Kaikki äänestyspaikat ja ajat löytyvät mm. Raaseporin kaupungin kotisivuilta ja maaliskuun 2. päivänä ilmestyneestä Etelä-Uusimaasta. Äänestyspaikoista voi tiedustella myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta.

Hangossa voi äänestää ennakkoon kaupungintalolla arkipäivisin kello 9-18 ja tulevana viikonloppuna kello 10-14. Inkoossa ennakkoäänestyspaikka on kirjasto kunnantalolla. Myös Inkoossa äänestysajat ovat arkisin kello 9-18 ja 10-14 tulevana lauantaina ja sunnuntaina.

Varusmiehet äänestävät sotilaskodissa

Vuonna 2022 voimaan tulleen vaalilain muutoksen myötä varusmiehillä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavilla on mahdollisuus ennakkoäänestykseen sotilasalueella ns. laitosäänestyksessä.

Laitosäänestys järjestetään sellaisissa varuskunnissa, joissa sijaitsee varusmieskoulutusta antavia joukko-osastoja tai niiden osia. Tarkoituksena on mahdollistaa varusmiehille äänestäminen paikassa, jossa nämä pääsääntöisesti suorittavat varusmiespalvelustaan, Puolustusvoimat tiedottaa.

Varusmiehen on äänestystilaisuudessa esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu luotettava selvitys henkilöllisyydestään. Varusmieskortti ei ole riittävä selvitys henkilöllisyydestä.

Puolustusvoimien laitosäänestys toteutetaan vastaavalla tavalla kuin muissakin vaalilaissa tarkoitetuissa laitoksissa. Kaupungin- tai kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä ennakkoäänestysjakson aikana.

-Uudenmaan prikaati järjestää ennakkoäänestyksen maanantaina 27. maaliskuuta. Raaseporin keskusvaalilautakunnan sihteerin kanssa on sovittu aika ja paikka, ja vaalitoimikunta valvoo ja toteuttaa tilaisuuden. Äänestyspaikkana toimii sotilaskoti. Jokaiselle yksikölle on annettu oma aika, milloin varusmiehet saavat tulla äänestämään, esikuntamestari Peter Kuusinen kertoo.

170 edustajaa pyrkii uudelleen

Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin on asetettu Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 2 424 ehdokasta, mikä on 44 vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Ehdokkaista 960 on kunnanvaltuutettuja ja 170 nykyisiä kansanedustajia. Eduskuntavaaleissa on ehdokkaita 22 rekisteröidystä puolueesta. Vaaleihin osallistuvia puolueita on kolme enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.