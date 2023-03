Kehitysosasto valitsi Bossen – jaosto ottaa kantaa illalla

Raaseporin kaupunkikehitysjaoston maanantaisen kokouksen esityslistalla on pykälä, jossa päätetään Raaseporin uudistuvan sisäisen joukkoliikenteen nimestä. Kehitysosasto ehdottaa, että nimeksi päätetään Bosse, joka on sen mielestä toimiva.

Asukkaat lähettivät kaikkiaan 240 nimiehdotusta. Kriteerien mukaan nimen tulee mieluiten olla lyhyt ja sen tulee huomioida kaupungin kaksikielisyys, toisin sanoen nimen tulee toimia sekä ruotsiksi että suomeksi.

Suosituin ehdotus oli Rasse tai sen muunnelma, jota ehdotettiin 80 kertaa. Kehitysosaston mukaan nimellä on kuitenkin kielteinen rasismiin viittaava sävy. Toinen suosittu ehdotus oli Busse, Bussn tai Bosse, jossa leikitään bussi-sanan murteellisella ääntämisellä. Myös matkustamiseen liittyviä sanoja, kuten Ååkis, Åke ja Ooke, ehdotettiin useita kertoja.

Kaupunkikehitysosasto päätyi kuitenkin ehdotukseen Bosse. Sen mukaan sana on helppo lausua molemmilla kielillä ja se heijastaa paikallista murretta. Sana on lyhyt ja kehitysosaston mukaan siitä on myös helppo ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan. Tämä peruste pätee lähinnä ruotsin kielellä, sillä suomen kielellä kirjain o lausutaan niin kuin se kirjoitetaan, ja sana bosse ei silloin viittaa linja-autoon.

Ehdotusten joukossa oli myös esimerkiksi latinankieliset sanat Nobis (meitä varten) ja Omnis (kaikki). Turussa joukkoliikenne tunnetaan nimellä Föli, Tampereella Nysse ja Salossa Paikku.