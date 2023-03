Viihdetuottaja Niklas Rosström on koostanut valokuvanäyttelyn Tammisaaren kirjaston galleria Perspektiiviin. Valokuvissa on erilaisia tuokioita hänen ammattielämästään vuosilta 2017-2022. Moments esittelee valokuvia ja muutakin materiaalia taianomaisista hetkistä ja ihmisistä, joita Rosström on tavannut ja joiden kanssa hän on työskennellyt.

