Hangon kulttuurilautakunta on jakanut kaupungin vuoden 2022 kulttuuripalkinnot. Jo 1980-luvulta lähtien palkinto on myönnetty vuosittain taholle, joka on toiminnallaan edistänyt Hangon kulttuurielämää tai tehnyt kaupunkia tunnetuksi.

Lue lisää näköislehdestä