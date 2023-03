Tuttu ja turvallinen Cuplis-halli on tehnyt Hangon Tenniskerholle viimeisen isomman palveluksen ennen kuin seura kuskaa kamppeensa naapuritontille pystytettyyn uuteen ja uljaaseen halliin. HTK:n harrastus- ja kilpailutoiminta on laajentunut niin paljon, että ilman uutta hallia kehitys olisi pysähtynyt. Hallin hintalappu huitelee noin 1,7 miljoonassa eurossa ja kyseessä on samalla seuran historian suurin panostus.

