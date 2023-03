Kuva vaalimainonnasta neljän vuoden takaa.

Raaseporin, Hangon ja Inkoon kotikunnakseen ilmoittaneita on ehdolla eduskuntaan vajaan kuukauden kuluttua järjestettävissä vaaleissa 20 henkilöä. Puolet paikallisista ehdokkaista on raaseporilaisia. Hangosta ehdokkaita on kuusi ja Inkoosta neljä.

RKP:lla on alueen kunnista seitsemän ehdokasta, SDP:llä kaksi ja vasemmistoliitolla kaksi. Muilla puolueilla on yksi ehdokas kullakin.

