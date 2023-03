Inkoossa aloitetaan kunnantalon korjaushanke vuotavasta vesikatosta. Suunnitelmissa on myös laajennus ja uusi kulttuurisali. Kunnantalon perusparannusta ja mahdollista kulttuuritoiminnalle tarkoitetun lisärakennuksen rakentamista on suunniteltu kokonaisuutena, jonka kustannusarvio on 5,4 miljoonaa euroa. Kunnan rahoitusosuus olisi 2,3 miljoonaa, eli ulkopuolista rahoitusta tarvittaisiin reilut kolme miljoonaa euroa.

Lue lisää näköislehdestä