Inkoon keskustan uuden rantaraitin ensimmäinen osuus on valmistunut. Tavoitteena on toteuttaa seuraava osuus vielä tämän vuoden aikana ja viimeinen osa ensi vuonna. Hankkeeseen on haettu myös valtionavustusta. Keskustan alueelle suunniteltu rantaraitti kulkee pienvenesataman ja Inkoonrannan alueen läpi.

