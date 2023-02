Hyytävä helmikuinen penkkarispektaakkeli Karjaalla

Akateemisen elämän alkeita opettelevat abiturientit ja tavalliset kaduntallaajatkin uhmasivat hyytävää viimaa perinteisellä penkkaripäivän ajelulla torstaina.

Kaduille karkkia kylväneet Karjaan lukion ylioppilaskokelaat julistivat kansalle ilosanomaa ”Sul o huome lakki bro KaLun abina”. Kuorma-auton lavan toisella kyljellä iskulauseet olivat jo hieman epävarmempia tyyliin ”En tiedä mitä tehdä elämällä, are you lost bABIgirl” ja ”Unohdin ilmoittautua kirjoituksiin – better call Sanna”.

Naapurilukio Karis-Billnäs gymnasiumin opiskelijat olivat valinneet ajelulle yhteisen palokuntateeman ja lavan kyljessä komeili logo ABK 2023 vapaapalokunnan ruotsinkielistä fbk-lyhennettä vapaasti mukaillen. Huumorin kukkaa viljeltiin enemmän tai vähemmän kuvitteellisessa netin hakukonehistoriassa, jossa viimeisimmät haut olivat synonyymit, lasimestari Karjaalla, kuinka selvitä EB:n puheesta, koronaoireet ja enimmäismäärä kurssikohtaisia poissaoloja…

Penkinpainajaisrieha voitiin järjestää Raaseporissa perinteiseen malliin myös viime vuonna koronasta johtuneiden poikkeusaikojen jälkeen. Talvella 2021 kuorma-autoajelut kaupungilla ja myös penkkarit oli kuitenkin jätettävä kaupungin lukioissa väliin.

Juhlan jälkeen abiturienteille koittaa perinteiseen tapaan paluu arkeen ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen alkaa. Urakkaan ryhdytään tänä keväänä maaliskuun puolivälin paikkeilla äidinkielen kokeella ja kirjoitukset päättyvät reaalikokeeseen kuun lopulla.