YLEISÖLTÄ: Hyvinvointivaltio takaisin

Julkiset sote-palvelut kärsivät resurssivajeesta. Tämä näkyy henkilöstövajeena ja työssä olevien yhä suurempana kuormituksena. Tämä myös näkyy hoitoa tarvitsevien potilaiden epätoivona ja huolesta saada edes perustason hoitoa omalla äidinkielellään.

Samaan aikaan kymmeniätuhansia koulutettuja hoitajia on omasta halustaan siirtynyt muihin töihin. Perussuomalaiset haluaa tehdä hoiva-alan houkuttelevammaksi lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Yhteiskunnan on annettava vahva signaali siitä, että hoitajien työ on arvokasta.

Hoitoalan houkuttelevuutta voidaan parantaa vain puuttumalla itse alan perustavanlaatuisiin ongelmiin. Esimerkiksi palkkatasoa nostamalla, työhyvinvointia parantamalla. Ensisijainen ja tärkein toimi hoitoalan ongelmien korjaamiseksi on lisätä resursseja. Parempaa johtamistakin tarvitaan, samoin sujuvampia prosesseja ja turhan poistamista, mutta ilman lisäresursseja tämä ei onnistu.

Suomalaiset terveysasemat ja vanhainkodit tarvitsevat suomalaista työvoimaa. Seniorisuomalaista ei pakoteta tässä mallissa opiskelemaan vieraita kieliä, vaan lähtökohta on, että oman kielen, niin suomen kuin ruotsin osaaminen, on turvallisuusasia. Ensihoitajan pitää osata supisuomea siksi, että sairastunut ihminen ei ehkä kykene kertomaan sairastaessaan omia oireitaan englanniksi.

Suomessa on valtava määrä työttömiä työnhakijoita, joissa on potentiaalia kouluttaa eriasteisiin hoiva-alan töihin. Koulutus pitää saada houkuttelevammaksi ja taloudellisesti kannattavaksi. Koulutuksen tulee aina johtaa hoiva-alalle työllistymiseen.

Hoiva-alan palkat tulee nostaa sille tasolle, että palkalla tulee hyvin toimeen. Nyt moni miettii, että mistä rahat koulutukseen ja palkankorotuksiin jne. Kuitenkin samaan aikaan Suomen valtio ottaa lainaa ja jakaa sitä vastuuttomasti kolmansiin maihin esimerkiksi kehitysapurahoina milloin mihinkin. Tämä ei käy meille perussuomalaisille. Nämäkin rahat tulisi ensisijaisesti käyttää suomalaisten hyvinvointiin ja koulutukseen.

Suomi käyttää kehitysyhteistyöhön noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Tulonsiirrot maille, jotka usein saattavat polkea ihmisoikeuksia tai kannattaa Venäjän hyökkäyssotaa, ovat moraalisesti väärin. Ainoastaan

Ukrainan tukeminen voidaan tällä hetkellä katsoa Suomen kansallisen edun mukaiseksi. Muun auttamisen tulisi olla vapaaehtoista, eikä tapahtua pakkoverottamalla kansalaisia, eikä varsinkaan velaksi.

Mittaamattomien rahasummien kaataminen erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja Lähi-idän kriisipesäkkeisiin ei ole tuottanut sellaista positiivista kierrettä, jossa kehitysapua vastaanottavat maat pystyisivät paremmin elättämään itseään. Lisäksi kehitysapurahoja on valunut huomattava määrä kehitysmaiden eliittien taskuihin ja hallinnon yleiseen korruptioon.

Suomen 14 vuotta jatkuneen negatiivisen velkakehityksen vuoksi ei ole millään lailla kestävää pitää kiinni nykyisestä kehitysavusta. Kehitysapua tulisikin myöntää jatkossa vain ylijäämäisestä budjetista. Lisäksi Suomen tulisi pikimmiten vaatia kehitysapurahojen sitomista palautuspolitiikkaan sekä keskeyttää kehitysapu erityisesti Venäjää tukevilta mailta. Jos esimerkiksi jokin maa ei ota vastaan Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita kansalaisiaan, kehitysapu tulee lopettaa. Samoin pitää toimia, jos maassa loukataan ihmisoikeuksia, kuten naisten tasa-arvoa.

Meille perussuomalaisille Suomi ja suomen kansa tulee aina ensin. Nykyisellä hallituksella tuntuu olevan melko erilaiset arvot, kun tuntuu että ensiksi otetaan huomioon kaikkien muiden maiden tarpeet, kuin oman maan kansalaisten tarpeet. Nyt riittää vastuuton rahan työntäminen suomalaisia hyödyntämättömiin kohteisiin. Suomi ensin.

Pera Ruuska (ps)

Hanko

eduskuntavaaliehdokas