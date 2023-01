Karjaan hallihankkeissa kaikki pallot ilmassa

BK-46 Käsipallo lähti vajaat kaksi vuotta sitten ajamaan uuden palloiluhallin rakentamista nykyisen viereen, mutta hanke on nyt ajettu ainakin tilapäisesti hyllylle. Seuran puheenjohtajan Roger Roosin mukaan projektissa otetaan aikalisä.

-Siihen on oikeastaan kaksi syytä. Ensimmäinen on Katarinaskola-koulun saneerauksen yhteydessä suunniteltu iso liikuntasali, joka sopii myös käsipallon tarpeisiin ja avaa lisää harjoittelutilaa junioreille. Toinen syy on kasvaneissa rakennuskustannuksissa, hän kertoo.

Raaseporin kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Katarinaskolan hankesuunnitelmaa, jossa on tullut mutkia ja reilusti ylimääräisiä miljoonia matkaan. Syynä on koulun tontille kaavailtu iso liikuntahalli.

