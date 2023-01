BK-46 rutisti rutiinivoiton

Miska Henriksson laittoi kapuloita Benjamin Peitsaron rattaisiin.

BK-46 ei ihan kamalasti innostunut harmaan keskiviikkoillan kotiottelusta miesten SM-käsipallossa, mutta pisti vanhasta tottumuksesta punavalkoisen polkan soimaan.

Avausjaksolla kovasti kampoihin laittanut Dicken kaatui Karjaalla maalein 30-19 (11-11). BK on sarjakakkosena ja valmistautuu ylempään jatkosarjaan, kun taas viidentenä oleva Dicken luisuu kohti alempaa jatkosarjaa.

Poliittisesti korrekti kuvaus kamppailusta voisi kuulua vaikka niin, että 500-päinen yleisö sai nähdä melko menevän ja mielenkiintoisen mittelön. Jac Karlssonilla oli epäpoliittisempi luonnehdinta.

-Ei tässä nyt ihan hautajaistunnelma ollut, mutta melkein. Vaikutti siltä, että tulimme otteluun sillä meiningillä, että pelataan nyt sitten kerran on pakko pelata. Puolustimme kuitenkin hyvin, se oli voiton avain, kapteeni kommentoi.

BK jätti vastustajan ensimmäistä kertaa alle 20 maalin tällä kaudella ja viimeisenä valttina viuhtoi maalivahti Rony Léven 40-prosenttisella työskentelyllään.

Edellisessä kohtaamisessa ongelmia aiheuttanut Benjamin Peitsaro pidettiin nyt aisoissa ja Dickenin johtava maalintekijä Roni Syrjälä on tehnyt kolmessa BK-ottelussa yhteensä vain neljä nyyttiä. Puolustavaa SM-hopeajoukkuetta ilahdutti Anton Koskuen ensimmäinen liigamaali.

Dicken ei saanut Karjaalta pisteitä mukaansa, joten Anton Koskue yritti saada matkamuistoksi Robin Sjömanin paidan.

Lauttasaarelaiset eivät kontranneet pennin vertaa, kun taas isännät rullasivat nopeista iskuista kymmenkunta osumaa. Nico Rönnberg heilutti tuttuun tapaan tahtipuikkoa ja tyhjään rysään BK rokotti kuudesti, kun vieraat pelasivat läpi toisen jakson ilman maalivahtia.

Alta pois

Rutiinivoitto on pulmallinen termi, sillä pisteiden eteen on aina tehtävä töitä, mutta juuri sellaiselta tämä tapaus kalskahti. Homma hoidettiin ilman suurempaa intoa tai iloa, kuten on tehty liigakauden mittaan useamminkin.

-Puhumme ennen jokaista ottelua siitä, että mennään täysillä ja hyvällä asenteella, mutta vajaaksi se tänäänkin jäi. Pääkopassa kuitenkin pyörii se ajatus, ettei meidän tarvitse pelata niin hyvin, kun silti voitamme tällaiset ottelut. Ei sen pitäisi olla niin, mutta liigan taso on mikä on. Näin heikko se ei ole ollut tänä aikana, kun olen BK:ssa pelannut, kesällä 2019 Tanskasta Suomeen palannut Karlsson sanoi.

Sebastian Säkkinen (vas.) ja Miska Henriksson pitivät huolen siitä, että Dicken meni mukkelis makkelis. Bromanin pojat Benny ja Joacim jäivät nuolemaan näppejään.

BK on hävinnyt Cocksille kolmesti ja voittanut muut 13 koitosta.

-Ehkä yksi syy Cocks-tappioihin on siinä, että muut ottelut ovat olleet tämän kaltaisia, eivätkä ne valmista heitä vastaan niin hyvin. Cocksia vastaan odotan meiltä täysosumaa ja uskon, että sellainen on tuloillaan, Karlsson uumoili.

Hän ei ollut erityisen huolissaan siitä, että kokoonpanosta on pudonnut kauden mittaan pelaajia pois ja ringin leveyttä koetellaan.

-Kyllä me tällä porukalla pärjäämme ja menemme finaaliin. Se on sitten toinen asia, jos vielä 1-2 pelaajaa putoaa sairastuvalle, Karlsson pähkäili. Liigan runkosarja päättyy ensi viikolla ja sitten siirrytään jatkosarjojen pariin.

-Vihdoinkin. On kurjaa sanoa näin, mutta runkosarja on oikeastaan vain pelattu alta pois. Tämä on eittämättä vaikuttanut yleisömääriin ja tunnelmaan. Kevättä kohti mentäessä tilanne varmasti paranee. Meidän pitää toki myös esittää enemmän näkemisen arvoista käsipalloa, jotta väki viihtyy ja löytää hallille, Karlsson totesi.

Ottelutilastot

BK-46: Nico Rönnberg 10/16 (7 m 2/2), Igor Skyba 4/4, Sebastian Säkkinen 4/4, Jonathan Ekman 3/4, Linus Sjöman 2/5 (7 m 1/2), Oliver Nordlund 2/5, Miska Henriksson 2/4, Jonathan Roos 2/2 (7 m 1/1), Jac Karlsson 1/1, Marcus Ojala 0/2, Robin Sjöman 0/1.

Maalivahdit: Rony Léven (51 min.) 12 torjuntaa, Fredrik Holmberg (9 min.) 2.

Jäähyt: Henriksson 2 min. Maalit 1-1.

Pallonmenetykset: 9.

Dicken: Filip Söderlund 3/6, Jonatan Lehti 3/4, Joacim Broman 3/3, Santeri Hakkarainen 2/8, Benjamin Peitsaro 2/7, Benny Broman 2/6, Armi Pärt 1/3, Roni Syrjälä 1/2, Anton Koskue 1/2, Anton Rémy 1/1.

Maalivahdit: Thomas Lostedt (56 min.) 10 torjuntaa, Tuomas Laitinen (4 min.) 0.

Jäähyt: Söderlund 2 min. Maalit 1-1.

Pallonmenetykset: 12.