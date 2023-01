Vanhempainillassa pohdittiin keinoja Hangon nuorten auttamiseen

Nuorten kasvava levottomuus on herättänyt huolta hankolaisissa vanhemmissa kuluneen vuoden aikana. Kaupungilla on tehty monenlaista ilkivaltaa, ja nuorten päihdeongelmia on havaittu tavallista enemmän.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi nuorisotalo Hylliksellä järjestettiin moniammatillinen vanhempainilta.

Lue lisää näköislehdestä