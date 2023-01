Korhola ylivoimainen, Grönholm viides, Dahlqvist luokkakolmonen SM-rallissa

Niclas Grönholm kiiruhti viidenneksi ja uransa parhaaseen SM-rallin yleiskilpailun tulokseen Arctic Lapland Rallyssa. Antti Linnakedon kartturoima Citroen-kuski saavutti Rovaniemellä ennakkoon asettamansa tavoitteet, mutta täysin mielissään hän ei kisan käänteistä ollut.

-Tulos on ralliurani paras, mutta en ole omaan ajamiseeni ihan tyytyväinen. Rutiinin puute näkyy ja hyvän ajorytmin ylläpitäminen tuotti haasteita. Saimme kuitenkin kaikki erikoiskoekilometrit talteen, automme on ehjä ja Kuopiossa on helpompi jatkaa, Grönholm viittasi GRX-tiimin tiedotteessa seuraavaan SM-osakilpailuun helmikuussa.

Niclas Grönholm tuuletti tunturirallissa uransa parasta SM-rallin tulostaan.

(Kuva: Merita Mäkinen/Meritapix)

Inkoolainen Benjamin Korhola ajoi tunturissa ylivoimaiseen voittoon SM2-luokassa. Korhola ja kakkoskuski Pekka Kelander painelivat ensimmäisen talvirallinsa nelivetoisella Rally3-luokan Ford Fiestalla ja 19-vuotias kuljettaja juhli ensimmäistä voittoaan SM-sarjassa. Kakkoseksi kurvaillut Ville Ruokanen jäi lähes kaksi minuuttia.

-Mahtava fiilis, kaksi vuotta olen tätä voittoa metsästänyt. Ralli sujui aika lailla virheettömästi, Korhola kertoi tiedotteessa.

Pohjankurulainen Raoul Dahlqvist tarttui uuteen haasteeseen SM4-luokassa ja onnistui ensipuraisussaan varsin mallikkaasti. Dahlqvist ja kartturi Matias Peippo kuljettivat Ford Fiestan onnellisesti maaliin kolmannella sijalla.

17-vuotias Raoul oli jo kiinni kakkospaikassa, mutta menetti sen päätöspätkällä Tomi Tikkiselle. Selkeä voittaja Tuukka Kauppinen oli 4,5 minuuttia tämän parivaljakon edellä.

Raoul Dahlqvist rypisti Rovaniemellä SM4-luokan palkintopallille.

(Kuva: Tonigraphs)

-Vauhdillisesti ajaminen oli hieman varovaista, mutta tiesimme tunturin vaativan veronsa. V1600-autot ovat siellä kovilla, joten luokassa on tasapainoteltava vauhdin ja riskin kanssa. Kuskia varmasti sapetti kakkossijan menettäminen, mutta olemme tiiminä tulokseen tyytyväisiä. Nuottikisoja on kuitenkin muihin verrattuna niin vähän alla. Auto saatiin ehjänä maaliin ja olimme kolmen joukossa, joten saavutimme päällimmäiset tavoitteet, Dahlqvist Racingin tiimipäällikkö Markus Dahlqvist kertoi.