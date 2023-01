Keskuskatu ala-arvoisessa kunnossa keskellä Karjaata

Vasta loppuvuodesta uusittu Keskuskatu keskellä Karjaata on edelleen vailla asvalttia ja sen vuoksi pahasti reikiintynyt tammikuisten sateiden runtelemana.

Pääkatu on ala-arvoisessa kunnossa Kauppiaankadulta Laaksokadulle noin 100 metrin matkalla, joka autoilijoiden on tehtävä erittäin varovasti ja teräviä kuoppia väistellen ajoneuvon rikkoontumisen välttääkseen.

Lue lisää näköislehdestä