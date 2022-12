Dicken isotteli BK-naiset nurin

BK:n Mikaela Lindqvistillä (oik.) ja Patricia Anckarilla oli hikinen iltapuhde Dickenin vahvasti hyökänneen Malena Heikkisen kanssa. Taustalla tarkkailee maalivahti Melanie Udd.

Karjaan urheiluhallissa vietettiin keskimääräistä keskiviikkoa naisten SM-käsipallon parissa. Keskimäärin 21 maalia ottelua kohti tehnyt BK-46 kärsi keskimäärin 31 osumaa peliä kohden kiskoneelle Dickenille tilastoja tukeneen tappion.

Ottelu päättyi arvatenkin 21-31 (9-15). Dicken porskuttaa sarjan kärjessä tasapistein Grankulla IFK:n kanssa ja yhden voiton tallettanut BK jatkaa toiseksi viimeisenä.

BK-46 taipui kauden avauksessa syyskuussa Dickenille 18-32, joten siihen saatiin pientä parannusta.

-Emme olleet nyt yhtä hermostuneita. Jaksoimme laittaa paremmin kampoihin ja taistelimme loppuun asti, Patricia Anckar kehaisi.

Tulta ja tappuraa

Dickeniä vastaan tarvitaan vielä lisää tulta ja tappuraa. Karjaalaisten puolustus kutistui varsin pieneksi vinhalla vauhdilla hyökänneiden Malena Heikkisen, Anna Westerlundin ja Matilda Peitsaron edesä. Samalla vieraat ravistelivat BK:n hyökkäyksiä raiteiltaan rujommilla otteilla. Yhtään jäähyä ottelussa ei tosin vihelletty, joten kovin katalia kolttosia ei nähty.

-Suurin ero joukkueiden välillä on puolustuskovuudessa. Meidän pitää pelata kovempaa ja tiedän, että myös minun on ehdottomasti tehtävä niin. Emme kyenneet tänään hirveän hyvin auttamaan maalivahtejamme, Anckar sanoi.

Melanie Uddille tarttui tolppien välissä muutama pallo ja 17-vuotias Edith Nyström tuli lopussa venyttämään ensimmäisen torjuntansa SM-sarjassa.

Maalinteko tökkii

Puolustus- ja maalivahtipeli on kuitenkin kokonaisuudessaan ollut paremmalla tasolla kuin hyökkäys. BK on tehnyt sarjassa vähiten maaleja ja erityisen hankalaa on ollut juuri Dickeniä vastaan.

-Mielestäni meillä on ollut aika lailla epäonnea. Rakennamme peliä suunnitelman mukaan ja pääsemme kyllä hyville paikoille, Anckar tuumi.

Paikoille päästään voittopuolisesti yhdeksän metrin heitoilla, jotka eivät keskiviikon kamppailussa tuottaneet tarpeeksi iloa (7/26). Flunssaisen Erica Gustafssonin ollessa sivussa vastuu rojahti 70 prosenttia maaleista tehneille Anckarille ja Jannica Kullbergille, jolle molemmissa päissä rehkiminen kävi voimille.

Yhdeksän metrin pelaajat ovat joukkueen vahvimpia viimeistelijöitä, mutta maalinteon piristyminen vaatii enemmän tehoja kontrauksista ja laidoista. Selvästä voitosta huolimatta Dicken rähmi palloa turkasen paljon ja tarjosi tilaisuuksia BK:n nopeille iskuille, jotka jäivät usein lähtökuoppiin.

Sentteripelissä polkkapaidat jäävät myös jalkoihin. Linn Wentzel ja Jessika Gammals puursivat Dickenille viivalta maaleja, kun taas BK:lla on aniharvoin edes yritystä pelata viivalle.

Kehittyvää peliä

Useita niukkoja tappioita nieleskellyt BK on kuitenkin syyskauden aikana näyttänyt kaiken kaikkiaan kehityskelpoista menoa.

-Peli on jatkuvasti kehittynyt ja tulee tästä vain kehittymään. Meillä on kuitenkin melko nuori joukkue, joka oppii koko ajan. Meillä voisi jo nyt olla enemmän pisteitä, mutta harmittavasti olemme hävinneet niitä tiukkoja pelejä, 19-vuotias paraislaisvahvistus Anckar sanoi.

Ottelutilastot

BK-46: Patricia Anckar 8/14 (7 m 2/2), Jannica Kullberg 7/16, Cassandra Nynäs 3/6, Johanna Degerth 1/6, Stella Suojanen 1/1, Johanna Michelsson 1/1, Joanna Perho 0/4, Vilma Lindqvist 0/2, Linn Hinds 0/1.

Maalivahdit: Melanie Udd (40 min.) 6 torjuntaa, Edith Nyström (20 min.) 1.

Pallonmenetykset: 15.

Dicken: Malena Heikkinen 8/12, Anna Westerlund 6/10 (7 m 1/2), Matilda Peitsaro 4/8, Linn Wentzel 4/5, Janica Sjöström 2/4, Jessika Gammals 2/3, Emilia Kohonen 1/2, Linnea Aula 1/1, Nina Ottelin 1/1, Andrea Bäckström 1/1, Ella Valkamo 1/1.

Maalivahdit: Ida Lökström (30 min.) 10 torjuntaa, Ilona Kosonen (30 min.) 6.

Pallonmenetykset: 16.