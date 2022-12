Entinen koulu palvelee lapsia edelleen – Klinkbackaan avataan kaksi päiväkotiosastoa

Raaseporin sivistyslautakunta on päättänyt avata kaksi tilapäistä päiväkotiosastoa Klinkbackan entiseen kouluun tammi-helmikuusta alkaen siihen saakka, että Karjaan moduulipäiväkoti on muuttovalmis.

Sivistyslautakunta ehdotti marraskuussa kaupunginhallitukselle uuden kolmiosastoisen moduulipäiväkodin hankkimista Karjaan alueelle. Kaupunginhallitus päätti varata vuoden 2023 talousarvioon määrärahan hankintaa varten.

Moduulipäiväkoti valmistuu sivistystoimen mukaan vuoden 2023 huhti-toukokuussa, mutta uusia osastoja tarvitaan jo tammikuusta alkaen. Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö totesivat Klinkbackan koulurakennuksessa käydessään, että tiloja voidaan pienillä muutoksilla käyttää päiväkotiosastoina.

Elokuussa 2021 lakkautettua Klinkbackan koulua tullaan käyttämään myös oppilaiden väistötilana Karjaan Katarinaskolan -koulun peruskorjauksena aikana. Kyseinen urakka alkaa touko-kesäkuussa.

Etelä-Uusimaassa uutisoidaan torstaina 15.12. moduulipäiväkotihankinnasta Karjaan yhteiskoulun hiekkakentälle Kiilan päiväkodin lähelle. Uutisessa kerrotaan, että kaupunki olisi luopunut suunnitelmista sijoittaa päiväkotilapsia vanhaan Klinkbackan kouluun, mutta kyseinen tieto on siis virheellinen.

Uusi johtajan virka

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle myös, että Raaseporiin perustetaan uusi päiväkodin johtajan virka maaliskuun 2023 alusta alkaen.

Raaseporissa on 19 päivähoitoyksikköä, jotka on jaettu seitsemälle johtajalle alueittain. Tammisaaren alueella on neljä ja Karjaan, Pohjan ja Mustion alueella kolme päiväkodin johtajaa. Päiväkotien johtajat kokevat, että alueita tulisi tarkistaa ja heidän mukaansa myös työkuormitus on viime vuosina kasvanut.

Varhaiskasvatuslakia on muutettu useita kertoja viime vuosina ja varhaiskasvatuksen ns. kolmiportaisesta

tuesta annettu laki tuli voimaan syksyllä 2022. Sivistystoimessa todetaan, että kaikki muutokset edellyttävät pedagogista johtajuutta toiminnan kehittämisessä ja henkilöstön tukemisessa heidän työssään.

”Kunnan tehtävä on varmistaa, että johtamisrakenne ja kokonaisuus ovat sellaiset, että päiväkodin johtaja voi hallita työmäärää”, sivistystoimi perustelee uuden viran tarvetta.

Päiväkodin johtajan peruspalkka perustuu vähintään kuuteen osastoon ja sen lisäksi maksetaan 60 euroa osastolta. Uuden päiväkodin johtajan peruspalkka ilman palkanlisää on noin 3 700 euroa kuukaudessa.