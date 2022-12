Raaseporin kaupunginhallitus on päättänyt varata vuoden 2023 talousarvioon 15 000 euroa senioriyhdistyksille suunnattujen palvelusetelien kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto kokoontuu tulevana maanantaina käsittelemään talousarvioehdotusta. Luvassa on mielipiteiden vaihtoa ainakin tästä aiheesta, joka on herättänyt närää jo aiemminkin. Asiasta on väännetty, koska uudet päätökset eivät vastaa kaupunginvaltuuston vuonna 2020 hyväksymän vanhuspalvelusuunnitelman tavoitteita.

Lue lisää näköislehdestä