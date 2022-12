YLEISÖLTÄ: Tarvitsemme suuren verouudistuksen – tuloverouudistuksen

Suomessa on Euroopan korkeimpia veroja. Veroaste on korkea ja erityisesti tuloverotus kireää. Suomessa verotetaan osaamista, eli aivoja ja tekemistä todella kovaa. Tämä on väärin ja pitää muuttaa seuraavalla vaalikaudella.

Meidän verrokkimaa verotuksessa on Ruotsi. Kun katsoo tuloveroastetta eri tuloluokissa, niin verotus on Ruotsissa kevyempää. Esimerkiksi 3 600 euron kuukausituloilla vero Ruotsissa on 25 prosenttia, kun se Suomessa on 31 prosenttia. 5 600 euron tulotasolla vero on Ruotsissa 33 ja Suomessa 38 prosenttia. Hyvätuloisen 12 000 eurosta vero Suomessa on 49 ja Ruotsissa 45 prosenttia.

Ero siis on 4-6 prosenttiyksikköä riippuen tulotasoista. Suomen tuloverot pitää alkuun saattaa Ruotsin tasolle ja sen jälkeen EU-keskitasolle. Tämän takia tarvitaan iso verouudistus, tuloverouudistus. Yhden prosentin tuloveroalennuksen arvo valtion verotuksessa on 600 miljoonaa euroa. Tuloverotusta tulee alentaa seuraavalla vaalikaudella vähintään kolmella miljardilla euroilla.

Suomen kaltaisessa maassa inhimillisen pääoman merkitys työn tuottavuuden kasvulle on korostunut suhteessa kiinteän pääomaan. Kireä progressiivinen tuloverotus alentaa tulonoususta saatavaa hyötyä ja vähentää näin kannusteita hankkia lisäpätevyyttä tai pyrkiä urallaan eteenpäin. Veropolitiikka on myös työllisyyspolitiikkaa.

Rajaveroaste on Suomessa järkyttävän korkea. Esimerkkinä voi ottaa 3 000 tai 4 000 euroa tienaavan ihmisen: rajaveroaste on 47 prosenttia, jonka päälle tulee 8-9 % erilaisia sosiaaliturvamaksuja. Henkilö saa siis käteen alle puolet tulonlisäyksestä. Rajaverot pitää kautta linjan alentaa järkevälle tasolle. Henkilön kuuluu saada suurempi osuus työn tuloksista ja lisätyöstä jota hän tekee.

Tämä on tärkeää myös työllisyysasteen näkökulmasta. Meillä on paljon eläkkeelle siirtyneitä jotka voisivat tehdä osa-aikaisesti työtä. Nyt se ei kannata, koska lisätyötä verotetaan rajusti. Eläkeläisten verotus tulee pikaisesti laskea samalle tasolle palkansaajien verotuksen kanssa. Verottoman eläketulorajan, noin 900 euroa kuukaudessa, jälkeen ei eläkkeensaajien verotus saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa.

Ehdottamaani verouudistusta rahoitetaan velvoittavamman työllisyyspolitiikan ja työllisyyskasvun kautta. Yksi miljardi vastaa yhden prosentin työllisyysasteen nousua. Rahoitusta tulee myös sitä kautta, kun vahvistetaan talouskasvua vahvemman markkinatalouden kautta. Politiikassa pitää olla eroja ja vaihtoehtoja. Minä alentaisin veroja.

Sture Fjäder

kauppatieteiden maisteri

Hanko