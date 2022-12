Hangon uusi ABC-automaattiasema avattiin

Kauan odotettu uusi polttoaineiden jakeluasema avattiin Hangossa torstaina puolen päivän aikaan sopivan juhlavin menoin. (Kuva: Varuboden-Osla)

Hangon uusi ABC-automaattiasema Esplanaadilla on avattu. Automaattiaseman rakentaminen aloitettiin syyskuun alussa ja viimeisetkin työt saatiin valmiiksi kuluneella viikolla.

-Olemme todella iloisia, että saimme vihdoin avata uuden automaattiaseman ja parantaa Hangon palvelutarjontaa. Kahden vuoden tauon jälkeen voimme jälleen myydä polttonesteitä hankolaisille. Tulevaisuudessa myös sähköautojen latauspalvelut ovat tulossa samalle tontille uuden S-marketin rakentamisen yhteydessä, osuuskauppa Varuboden-Oslan toimialajohtaja Laura Koistinen kertoo.

Torstaina käyttöön otetulla automaattiasemalla on neljä tankkauspistettä. Asemalla voi bensiinin lisäksi tankata myös smart diesel -laatua ja polttoöljyä. Ostokset voi maksaa kortilla ja ABC-mobiilisovelluksella.

Kauppahankkeeseen kesällä

Uuden jakeluaseman lisäksi Varuboden-Oslalla on suunnitteilla aloittaa uuden S-marketin rakentaminen tulevana kesänä. Uudisrakennuksen suunnitelmissa on päivittäistavarakaupan varsinaisten myymälätilojen lisäksi myös muita liiketiloja. Pysäköintialueelle on suunnitteilla latausasema sähköautoille.

-Haluamme tarjota asiakkaillemme laajemmat palvelut. Toivomme, että saisimme uuden S-marketin rakennustyöt pikaisesti käyntiin. Uuden kaupan yhteyteen on luonnollista rakentaa sähköautojen latausasema, Koistinen sanoo.