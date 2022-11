Kuva: Henrik Schütt / Folkhälsan

Suomen Lucia on tänä vuonna raaseporilainen Wilma Grönqvist. Hänet kruunataan Helsingin tuomiokirkossa perinteiseen tapaan 13. joulukuuta. Raasepori on edustettuna juhlallisessa tapahtumassa muutenkin, sillä kulkueessa käytettävät uudet vaunut on rakennettu Karjaan Axxellissa opiskelijatyönä.

