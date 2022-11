Ovet avoinna yhdeksällä läntisen Uudenmaan paloasemalla

Päivä paloasemalla -tapahtumaa vietetään taas lauantaina 26. marraskuuta noin 380 paloasemalla eri puolilla Suomea. Koko perheen tapahtumissa viihdytään ja opitaan elämyksellisesti paloturvallisuustaitoja jo viidettätoista kertaa.

-Tapahtumissa kävijät pääsevät tutustumaan palokuntien toimintaan ja palokalustoon. Tehtävärasteilla opitaan tärkeitä paloturvallisuustaitoja, kuten opetellaan palovaroittimien huolenpitoa ja sähkökatkon varalle varautumista sekä harjoitellaan alkusammutusta, Suomen pelastusalan keskusjärjestön kampanjakoordinaattori Marjo Rinne kertoo.

Teemapäivä järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Vuosien aikana tapahtuman kävijämäärä on vakiintunut 120 000:nteen. Vuosi sitten tapahtumissa ja virtuaalisella paloasemalla vieraili yhteensä 100 000 henkilöä. Mukana oli silloin 140 paloasemaa.

Kahden koronan värittämän vuoden jälkeen ovensa avaa nyt ennätysmäärä paloasemia.

-Se kertoo palokuntien halusta päästä tapaamaan paikkakuntiensa asukkaita ja edistämään heidän turvallisuustaitojaan, Rinne iloitsee.

Läntisellä Uudellamaalla tapahtumia on Hangossa, Raaseporissa ja Inkoossa. Lappohjan vapaapalokunnan ovet ovat avoinna kello 12-14.30, Skogbyn 11-14, Tammisaaren 10-14, Österbyn 11-14 ja Bromarvin kello 10-13. Karjaan vapaapalokunta kutsuu kylään kello 13-15, Pohjan 10-12, Pinjaisten 10-14 ja Inkoon vpk kello 10-14.

Tapahtuman 15-vuotisjuhla näkyy uudistuneena ilmeenä ja rastisisältöinä. Joulukuun 3. päivään saakka voi käydä tutustumassa myös virtuaalipaloasemaan. Se löytyy nettiosoitteesta paloturvallisuusviikko.fi.

Paloturvallisuusviikko jatkuu joulukuun alkuun saakka. Palovaroittimet on nostettu paloturvallisuusviikon teemaksi, koska pelastustoimen havainnot ja tutkimukset osoittavat, että palovaroittimia on kodeissa liian vähän. Teemaan liittyen on tehty hauska palovaroititintanssihaaste, joka kannustaa tanssin kautta testaamaan palovaroittimien toiminnan kotona.