Fiskarissa juhlistettiin 100-vuotiasta tenniskerhoa

Fiskarsin Tenniskerhon historiaan mahtuu paitsi vilkasta verkkopallotoimintaa, myös vallan eläväistä yhdessä tekemistä.

-Sata vuotta on valtavan pitkä aika ja tuntuu todella upealta päästä juhlistamaan sitä. Täällä on aina innostuttu ja heittäydytty erilaisiin projekteihin, joissa on ahkeralla otteella tehty lisää ulkokenttiä, oma sisähalli ja viimeisimpänä padel-kentät.

Täällä ollaan aktiivisia ja ajan hermolla, noin vuosi sitten seuran puheenjohtajaksi valittu Kari Andersson totesi.

