Inkoolaiskuskien MM-pokaalijahti huipentuu

Emil Lindholmilla ja Niclas Grönholmilla on paljon pelissä, kun inkoolaiset ratinkääntäjät hakevat kaudelleen onnellista loppua. Lindholm lähtee kartturinsa Reeta Hämäläisen kanssa tavoittelemaan rallin MM-sarjan WRC2-luokan mestaruutta Japanin osakilpailussa.

Škoda-kaksikolta vaaditaan kiertueen päätöskisasta sijoitus viiden parhaan joukkoon ja puolalaisen Kajetan Kajetanowiczin päihittäminen, jotta he kuittaavat luokan yhteispisteissä johdossa keikkuvan Andreas Mikkelsenin ohi. Norjalaiskuski on jo ajanut maksimimäärän kisoja eikä voi tilanteeseen enää vaikuttaa.

-Edessä on mielenkiintoinen ralli, josta harvalla kuljettajalla on kokemusta. Lähdemme kilpailemaan MM-pisteiden ehdolla ja hakemaan riittävää tulosta luokan ykköspaikan varmistamiseksi. Luokassa on vähemmän autoja kuin esimerkiksi Espanjassa, mutta tulossa on silti kova kilpailu. Onhan mukana Japanin tuore rallimestari Heikki Kovalainen, Lindholm totesi tiedotteessa. Japanissa kisataan pääosin kapeilla ja melko hitailla asvalttiteillä.

-Loppusyksystä lika ja puiden lehdet teiden pinnalla tuovat aina jännittävän elementin ajamiseen. Tiimillämme on valtava kokemus autosta ja paljon dataa kaikenlaisista olosuhteista, joten olen varma, että insinöörit löytävät autoomme hyvät säädöt mihin tahansa keliin, Lindholm sanoi. 19 erikoiskokeen ralli alkaa Suomen aikaa torstaina aamupäivällä ja päättyy sunnuntaiaamuna.

Mitali motivoi

Rallicrossin MM-sarjan puolustava pronssimitalisti Grönholm kurkottaa jälleen kolmossijan perään viimeisessä osakilpailussa Saksassa.

Ruotsalaiskuljettajista Johan Kristoffersson on jo varmistanut mestaruuden ja Timmy Hansenilla on vahva ote hopeasta, mutta pronssista käydään kiivasta kamppailua Grönholmin, Kevin Hansenin ja Ole Christian Veibyn kesken. Grönholm on yhteispisteissä kolmantena ennen Nürburgringin nahinaa.

-Tilanne on samankaltainen kuin vuosi sitten, eli kolmossijasta taistellaan. Kolmas sija on aina parempi kuin neljäs, siksi mitalista kamppaileminen motivoi, Grönholm totesi tiedotteessa.

Legendaarisella Nürburgringillä ajettiin rallicrossin MM-pisteistä ensimmäistä kertaa vuosi sitten, jolloin inkoolainen voitti kilpailun. Tuolloin kaasuteltiin vielä polttomoottoreiden voimalla, nyt alla ovat täyssähköautot.

-En sitten tiedä, sopiiko rata minulle vai silloiselle autollemme paremmin. Tulos oli kuitenkin hyvä, Grönholm pyöritteli.

Saksassa oli tarkoitus ajaa tulevana viikonloppuna kaksi osakilpailua, mutta myöhäissyksyn oikukas sää ja vähäinen päivänvalo pakottivat promoottorin luopumaan lauantain kisasta. Kauden viimeiset pisteet ovat näin ollen jaossa sunnuntaina.